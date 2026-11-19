El futuro de Gilberto Mora podría seguir ligado a la Liga MX, al menos durante los próximos meses.

Aunque el joven futbolista de Xolos de Tijuana ha despertado interés por su talento y proyección internacional, su salida rumbo al futbol europeo no sería inminente, de acuerdo con las recientes declaraciones de su entrenador, Sebastián Abreu.

Sebastián Abreu no ve cercana la salida de Gilberto Mora

Durante una entrevista con FOX, el entrenador de Xolos, Sebastián Abreu, fue cuestionado sobre la posibilidad de que el partido del próximo viernes fuera el último de Gilberto Mora con Tijuana, en caso de que el equipo no consiguiera avanzar a la siguiente fase del Apertura 2026.

La respuesta de Sebastián Abreu fue breve, pero dejó abierta la posibilidad de que la joya mexicana continúe en el club fronterizo.

“No, no creo que sea el último”, expresó el técnico, dando a entender que cuenta con el mediocampista para seguir formando parte de su proyecto.

Europa tendrá que esperar: Gilberto Mora no saldría de Xolos tras el Apertura 2026. (@Xolos )

¿Cuándo podría llegar Gilberto Mora a Europa?

Aunque su talento apunta a que tarde o temprano podría dar el salto al futbol del Viejo Continente, por ahora no existe una confirmación oficial sobre una transferencia de Gilberto Mora.

La postura de Sebastián Abreu sugiere que Xolos pretende seguir contando con el joven futbolista y que su salida no estaría contemplada inmediatamente después del Apertura 2026.