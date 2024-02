Ya se nota que nos encontramos en la recta final de las ligas europeas, los equipos se juegan partido a partido el campeonato, además la Liga MX, no se queda atrás, se vivirán dos Clásicos y sabemos que puede pasar lo que sea.

Para fanáticos de la Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga hasta la gloriosa Liga MX, la acción comenzará desde temprano el sábado y el domingo.

Aquí te decimos los partidos destacados del fin de semana, a qué hora y dónde verlos, para que no te pierdas ningún detalle.

Partidos de Liga MX

El partido más atractivo, sin duda será el Chivas vs Pumas, ya que podríamos ver el debut de Chicharito, Guadalajara confirmó su nombre en la convocatoria.

Partido: Chivas vs Pumas

Día y Hora: sábado 24 de febrero. 19:00 hrs. Hora del centro de México

Canal: Azteca 7, Canal 5 y TUDN

Otro de los partidos esperados es el Clásico Joven, Cruz Azul llega como favorito ante América. Sin embargo las Águilas le pueden dar la vuela a su situación.

Partido: América vs Cruz Azul

Día y Hora: sábado 24 de febrero. 21:10 hrs. Hora del centro de México

Canal: Canal 5 y TUDN

Otro:

Partido: Tigres vs Atlas

Día y Hora: sábado 24 de febrero. 19:00 hrs. Hora del centro de México

Canal: VIX+

Partidos destacados de las ligas europeas

La Copa de Inglaterra, vivirá otra Final entre dos gigantes. Chelsea vs Liverpool. Si bien, Chelsea no está en su mejor momento, no llegó a último partido de casualidad.

Partido: Chelsea vs Liverpool

Día y Hora: domingo 25 de febrero, 09:00 hr. Hora del centro de México

Canal: ESPN y Star+

El campeón del mundo y Champions, se quiere poner líder en la Premier League, Manchester City tendrá un rival en el papel accesible, aunque en la mejor liga del mundo, todos compiten.

Partido: Bournemouth vs Manchester City

Día y hora: sábado 24 de febrero, 11:30 hrs. Hora del centro de México

Canal: Paramount+

Otro:

Partido: Milan vs Atalanta

Día y Hora: domingo 25 de febrero, 1:45 hrs. Hora del centro de México

Canal: ESPN y Star+