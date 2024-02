Diego Valdés es uno de los referentes del América, protagonista del campeonato que consiguieron el torneo pasado, sin embargo este torneo no ha sido ‘miel sobre hojuelas’, las lesiones y los malos resultados lo han acompañado.

El centrocampista, salió a dar la cara en conferencia de prensa. Las preguntas sobre las derrotas abundaron, sin embargo hubo una que Diego Valdés detectó como en fuera de lugar.

También habló sobre que América no llega como favorito ante Cruz Azul: “mejor que nos vean así. Creo que América a donde va siempre se habla de que es favorito. Ellos han hecho bien, merecen estar donde están.”

“Yo veo a nuestro equipo más fuerte, más confiados en el sentido que nos conocemos más. Ya tenemos un campeonato.”, Agregó el mediocampista del América

¿Qué le preguntaron a Diego Valdés?

Después de que se hiciera tendencia que América entró a la Bolsa Mexicana de Valores, le cuestionaron; “con la noticia de las nuevas acciones del América, ¿crees que cada cosa que hagan o dejen de hacer no solo en el campo, puede repercutir? Si esta semana pierden contra Cruz Azul se hablaría mucho, ¿les mete más presión en ese sentido?”

"VA A SER UN CLÁSICO LINDO" 🦅💥🚂



Diego Valdés habla previo al juego ante Cruz Azul y dice que la gente lo disfrutará.



Y no ve 'chiquito' a Cruz Azul, sabe que un Clásico se vive al cien.



"Nos estamos preparando de la mejor manera para entregarle un triunfo a la afición" pic.twitter.com/XBwUPcq2C0 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 23, 2024

Diego Valdés con una confusión notable respondió: “En verdad disculpa, no sé si tiene mucho que ver esta pregunta con lo que viene mañana. En lo personal estoy enfocado en lo que viene mañana, no me enfocó en lo que pasa en la semana ni afuera del campo, tampoco en lo que ustedes comentan”.

¿Cómo le ha ido al América ante Cruz Azul últimamente?

En los últimos 10 enfrentamientos del Clásico Joven, América vs Cruz Azul, Las Águilas llevan las de perder, ya que solo han conseguido 3 victorias, incluido el 7 a 0, 3 empates y la Máquina a ganado 4 partidos: