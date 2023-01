La Fórmula 1 se encuentra en receso hasta el próximo mes de marzo, sin embargo, eso no impedirá que los aficionados vivan la pasión del deporte motor a través de sus pantallas.

Fórmula 1 Drive to Survive regresa a la plataforma de Netflix con la temporada número 5, siendo una de las series de deportes más aclamadas por los usuarios y fanáticos.

Fórmula 1 Drive to Survive regresa con toda la emoción y el lado más íntimo de lo que ocurre sobre la parrilla el próximo viernes 24 de febrero .

La temporada 5 estará enfocada en las acciones de la campaña anterior en la Gran Carpa, misma donde Max Verstappen consiguió por segunda ocasión el Campeonato de Pilotos de la F1.

Si aún no has visto ningún capítulo de Drive to Survive, tienes tiempo suficiente para echarle un vistazo a los 40 episodios que conforman hasta el momento a la serie.

Fórmula 1: ¿Cuándo inicia oficialmente la temporada 2023?

La Fórmula 1 está cerca de comenzar con un capítulo más en su historia, pues la temporada 2023 del automovilismo se pronuncia a la distancia con la oportunidad de coronar a un nuevo campeón.

Checo Pérez regresa a la parrilla el próximo 9 de marzo en el Gran Premio de Baréin, buscando repetir el resultado que obtuvo la campaña pasada con la escudería Red Bull.

Por otro lado, Max Verstappen también intentará repetir lo hecho tras salir bicampeón del Campeonato de Pilotos luego de aplastar a la competencia en las últimas carreras que disputó.

Ferrari y Mercedes intentarán acortar la distancia que Red Bull Racing mostró la última vez en los circuitos, con el mejor trabajo posible para arrebatarles los títulos.

Max Verstappen. (Adrian Macias / MEXSPORT)

Fórmula 1: ¿Cómo terminó la temporada 2022?

Max Verstappen | 454 pts. Charles Leclerc | 308 pts. Checo Pérez | 305 pts.

