La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) abrió una investigación oficial por el presunto acto racista contra IShowSpeed, streamer y youtuber cuyo nombre real es Darren Jason Watkins Jr.

Mediante un comunicado, FIFA condenó los hechos y emitió una postura de tolerancia cero ante el racismo, el odio y la discriminación.

Así como informó que iniciará de inmediato una investigación para esclarecer los hechos y sancionará a los responsables.

Finalmente, reiteró que la Copa Mundial de la FIFA es una celebración de unidad, diversidad y cultura, que reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo, por lo que no se permitirán actitudes y conductas negativas que degraden la convivencia.

“Estas acciones no tienen cabida en el futbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ningún lugar de la sociedad. El torneo es una celebración de unidad, diversidad y respeto. Reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo y cualquiera que actúe de una manera que socave estos valores no es bienvenido en nuestro deporte”. FIFA

Hasta el momento, IShowSpeed no se ha pronunciado al respecto.

FIFA investigará presuntos insultos racistas a IShowSpeed (@fifamedia / X)

Lanzan insultos racistas contra IShowSpeed en partido Argentina vs Cabo Verde

IShowSpeed no disfrutó del todo el encuentro futbolístico entre Argentina y Cabo Verde en la ronda de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Partido en el que los Tiburones Azules quedaron eliminados.

Desde las gradas del Hard Rock Stadium de Miami, el streamer transmitía el partido cuando un aficionado de Argentina le gritó en español que “fuera a llorar al zoológico”.

Ese no fue el único ataque recibió. Días después, el 7 de julio, se viralizó un video que muestra a un hincha argentino haciéndole gestos de mono a IShowSpeed, quien en ese momento apoyaba a Egipto.