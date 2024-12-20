Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes del mundo y no sólo en el rubro del entretenimiento, pues también ha irrumpido con fuerza gracias al contenido deportivo y en este contexto, firmó un acuerdo histórico para transmitir todos los partidos de los próximos dos Mundiales.

Los próximos dos Mundiales de la FIFA serán transmitidos a través de Netflix, la plataforma anunció el histórico acuerdo que muy pronto le dio la vuelta al mundo.

El histórico acuerdo es una gran apuesta para el futbol femenino, pues los Mundiales que Netflix transmitirá serán los de 2027 y 2031.

Netflix será la cadena encargada de transmitir todos los partidos de la Copa del Mundo Femenil de Brasil 2027 y la edición del 2031.

Netflix transmitirá los Mundiales Femeniles 2027 y 2031 en Estados Unidos

Hay novedades respecto a los próximos Mundiales Femenil de la FIFA, pues Netflix ha adquirido los derechos de transmisión en Estados Unidos para las ediciones de 2027 y 2031.

El histórico acuerdo entre Netflix y FIFA presume una cobertura completa, con la transmisión de todos los partidos de los próximos dos Mundiales, programas deportivos con la participación de figuras del balompié femenino.

“Este es un momento histórico para los derechos de los medios deportivos”, señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Como marca destacada y nuevo socio a largo plazo de la FIFA, Netflix ha demostrado un nivel muy fuerte de compromiso con el crecimiento del futbol femenino”, agregó el directivo.

BREAKING: FIFA and Netflix have signed a historic agreement relating to the exclusive rights in the United States to the 2027 and 2031 instalments of the FIFA Women’s World Cup™ in what represents a landmark announcement for women’s football.



FIFA President Gianni Infantino:… pic.twitter.com/BCHLMDoDy1 — FIFA Media (@fifamedia) December 20, 2024

¿Dónde se disputarán los Mundiales Femeniles de 2027 y 2031?

Los próximos dos Mundiales Femeniles de 2027 y 2031 serán transmitidos a través de Netflix en territorio estadounidense.

El Mundial de 2027 se disputará del 24 de junio al 25 de julio en Brasil. La federación sudamericana ganó la sede luego de que México y Estados Unidos retiraran su candidatura conjunta.

No obstante, se espera que México y Estados Unidos vuelvan a la carga en busca de cubrir la Copa del Mundo de 2031.

Se espera que la elección para la sede de la Copa del Mundo Femenil 2031 se defina en el segundo trimestre del siguiente año.