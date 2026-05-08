Los futbolistas Nicolás Otamendi y Moisés Caicedo fueron habilitados por la FIFA, que les “perdonó” sus sanciones de un partido y no tendrán que cumplirlas en el Mundial 2026.

El argentino Otamendi y el ecuatoriano Caicedo, no tendrán que pagar suspensiones de un partido en el Mundial pese a haber sido expulsados en el último partido de las eliminatorias de la CONMEBOL.

FIFA aplica una amnistía especial para el Mundial 2026

Impulsada por el Buró de la FIFA, con Gianni Infantino a la cabeza, llega una amnistía a las sanciones disciplinarias derivadas de las eliminatorias mundialistas.

A través de un comunicado, la FIFA expuso que las tarjetas amarillas aisladas y las suspensiones pendientes de uno o dos partidos, no se trasladan a la fase final del Mundial 2026.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA (DARRYL DYCK / AP)

¿Por qué surge la amnistía de la FIFA a sancionados?

La FIFA explicó que perdonará las sanciones con el objetivo de garantizar igualdad de condiciones el Mundial 2026.

Una decisión que llega después de un fallo disciplinario previo, que aseguró que Cristiano Ronaldo no se perderá ningún partido del Mundial pese a una tarjeta roja recibida ante Irlanda en noviembre del 2025.

Los dos partidos restantes de la sanción de tres encuentros de Cristiano fueron aplazados.

“Que las selecciones puedan competir con sus planteles más fuertes posibles en el mayor escenario del fútbol internacional masculino” FIFA

¿Cuándo fueron expulsados Otamendi y Caicedo?

Nicolás Otamendi y Moisés Caicedo fueron expulsados en la victoria de Ecuador 1-0 sobre Argentina en septiembre de 2025, en la eliminatoria para el Mundial 2026.

Otamendi, defensa argentino, recibió la roja directa por derribar a un atacante que se perfilaba solo hacia el arco y Caicedo, de Ecuador, recibió una segunda amarilla.

Las suspensiones obligatorias de un partido las cumplirán en otra competición después del Mundial.

Fechas de debut de Argentina y Ecuador en el Mundial 2026: