A pesar de que la salida de Fernando Hierro del Club Chivas se venía venir desde hace varios días, el anuncio oficial por parte del equipo acabó con su etapa en el Rebaño y algunos chivahermanos no vieron con buenos ojos que se fuera a Al-Nassr, equipo con el que ganaría 5 veces más.

Después de casi un año y medio, Fernando Hierro comunicó al Club Chivas su decisión de irse de la institución y aceptar la atractiva oferta que le hacia el Al-Nassr de Arabia Saudita.

A pesar de que durante su estadía el equipo rojiblanco había logrado clasificar directo a la liguilla y jugar una final de la Liga MX, el directivo prefirió dejar el proyecto y abrir un nuevo capitulo en su carrera al incursionar en el futbol árabe.

A pesar de que ni hubo una conferencia de prensa de despedida, el club compartió un video con las palabras de despedida de Hierro, sin embargo el ex futbolista decidió usar sus redes sociales para aclarar algunos puntos sobre su partida.

¿Qué dijo Fernando Hierro tras dejar Chivas?

A través de su cuenta oficial en Instagram, Fernando Hierro compartió un mensaje de despedida tras ser anunciada de forma oficial su salida del Club Chivas, algo que no agradó a los aficionados rojiblancos y que incluso lo llamaron mercenario.

Durante los últimos días, mucho se ha especulado sobre las razones que llevaron a Fernando Hierro a tomar la decisión de ir a Al-Nassr y dejar el proyecto de Club Chivas, sin embargo el mismo se ha encargado de responderle a los aficionados que lo acusan de mercenario.

“Es difícil transmitir a través de palabras el sentimiento que llevo en mi corazón por haber formado parte de este gran Club Chivas, y por haber vivido este capítulo tan maravilloso junto con todos vosotros. Solo tengo agradecimiento y orgullo dentro de mí” expresó Fernando Hierro en las primeras líneas de su post.

Además, el ex directivo del Rebaño aprovechó para hablar sobre su decisión: “Aunque mi camino en Chivas llega a su fin, llevo en mi corazón cada momento vivido, cada triunfo y cada lección aprendida. Y siempre seguiré apoyando a este gran club, desde donde me encuentre. Nunca en mi vida me he inspirado en lo económico, solo en lo deportivo.”

¿Cómo reaccionó la afición tras el mensaje en redes sociales de Fernando Hierro?

Después de compartir un emotivo mensaje de despedida al Club Chivas, los aficionados respondieron inmediatamente a la publicación en Instagram de Fernando Hierro.

En los comentarios se pueden leer varios puntos de vista tras la salida de Fernando Hierro del Club Chivas. Entre las respuestas con más likes se encuentra una que menciona: “Ya teníamos un proyecto y se veía cerca la 13, como nos duele que te vayas”, escribió uno de los aficionados.

Sin embargo, hay otros aficionados que ponen en duda lo dicho por Hierro en su publicación: “Si nunca te has regido por lo económico, no me digas que Arabia tiene un proyecto deportivo muy atractivo por favor o porque no dices la verdad de tu salida? Gran decepción”.