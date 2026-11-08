El Barcelona se llevó una valiosa victoria ante Atlético de Madrid en LaLiga tras imponerse 2-1 en un duelo que fue determinante para seguir en la pelea por el liderato.

Marcador final: Atlético de Madrid 1-2 Barcelona.

Giuliano Simeone abrió el marcador al minuto 10, Fermín López lo empató al 45 y marcó el doblete al minuto 66, para darle tres puntos clave al conjunto blaugrana.

Con la victoria, el Barcelona se mantuvo como líder de la clasificación, mientras que el Real Madrid se mantiene como segundo con 30 puntos.

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: así se definió el partido de la Jornada 12 de LaLiga

Atlético de Madrid vs FC Barcelona se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Atlético de Madrid con la necesidad de subir posiciones en LaLiga, mientras FC Barcelona en busca de mantenerse líder en la temporada 2026-2027 de LaLiga.

Así fueron los goles del partido Atlético de Madrid vs FC Barcelona:

Minuto 10: Gol de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Minuto 45: Gol de Fermín López (FC Barcelona)

Minuto 66: Gol de Fermín López (FC Barcelona)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlético de Madrid y FC Barcelona en LaLiga?

Atlético de Madrid y FC Barcelona volverán a la actividad en la Jornada 13 de LaLiga.

Atlético de Madrid visita al Getafe el domingo 22 de noviembre, mientras que FC Barcelona enfrenta al Villaarreal el mismo 22 de noviembre.