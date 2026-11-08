Atlético de Madrid vs FC Barcelona chocan en la Jornada 12 de LaLiga, y el pronóstico es victoria del equipo visitante. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de LaLiga
Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona es el pronóstico en el Estadio de Mestalla, como parte en la Jornada 12 de LaLiga.
Pronóstico: Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona.
Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlético de Madrid vs FC Barcelona, en la Jornada 12 de LaLiga.
Atlético de Madrid
- Portero: Jan Oblak
- Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Alejandro Grimaldo
- Mediocampistas: Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Álex Baena y Giuliano Simeone
- Delanteros: Kang-In Lee y Julián Álvarez
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Alejandro Balde
- Mediocampistas: Marc Bernal, Pedri y Fermín López
- Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon
Atlético de Madrid vs FC Barcelona: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de LaLiga
Atlético de Madrid vs FC Barcelona continúan con la actividad sabatina de la Jornada 12 de LaLiga: 8 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Atlético de Madrid vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 12
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo de noviembre de 2026
- Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Riyadh Air Metropolitano
- Transmisión: SKY Sports