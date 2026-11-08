Atlético de Madrid vs FC Barcelona chocan en la Jornada 12 de LaLiga, y el pronóstico es victoria del equipo visitante. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de LaLiga

Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona es el pronóstico en el Estadio de Mestalla, como parte en la Jornada 12 de LaLiga.

Pronóstico: Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona.

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlético de Madrid vs FC Barcelona, en la Jornada 12 de LaLiga.

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Álex Baena y Giuliano Simeone

Delanteros: Kang-In Lee y Julián Álvarez

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Alejandro Balde

Mediocampistas: Marc Bernal, Pedri y Fermín López

Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de LaLiga

Atlético de Madrid vs FC Barcelona continúan con la actividad sabatina de la Jornada 12 de LaLiga: 8 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.