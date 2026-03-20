FC Barcelona vs Rayo Vallecano juegan el domingo 22 de marzo en la Jornada 29 de LaLiga. Pronóstico 3-0 a favor de los culés en la cancha del Estadio Spotify Camp Nou. Conoce las posibles alineaciones del partido.
FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Pronóstico del partido de LaLiga
El pronóstico del partido FC Barcelona vs Rayo Vallecano es victoria para los culés por marcador 3-0 en la Jornada 29 de la LaLiga.
- Pronóstico: FC Barcelona 3-0 Rayo Vallecano
FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 29 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Rayo Vallecano, que se jugará en la Jornada 29 de LaLiga.
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Cancelo, Araujo, Cubarsí y Martín
- Mediocampistas: Pedri, Fermín y Bernal
- Delanteros: Lewandowski, Yamal y Raphinha
Rayo Vallecano
- Portero: Batalla
- Defensas: Balliu, Lejeune, Palazón y Espino
- Mediocampistas: Gumbau, Valentín, Díaz, De Frutos
- Delanteros: Alemao y Fran Pérez
FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 29 de LaLiga
FC Barcelona vs Rayo Vallecano se enfrentarán en la Jornada 29 de LaLiga. La cita es el domingo 22 de marzo a las 7 horas por Sky Sports.
- Partido: FC Barcelona vs Rayo Vallecano
- Fase: Jornada 29
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 22 de marzo de 2026
- Horario: 7 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Spotify Camp Nou
- Transmisión: Sky Sports
¿Cómo llegan FC Barcelona y Rayo Vallecano a la Jornada 29 de LaLiga?
Con 70 puntos, FC Barcelona se mantiene como líder de la tabla general de LaLiga, a cuatro unidades de distancia respecto al Real Madrid.
- En la Jornada 28, FC Barcelona goleó 5-2 a Sevilla en calidad de visitante para afianzarse en la cima de la competencia.
- En partido de la Champions League, aplastó 7-2 al Newcastle.
El Rayo Vallecano, rival del FC Barcelona en la Jornada 29 marcha a media tabla de la competencia.
- Con 32 puntos se mantiene en el lugar 13 de LaLiga, por lo que el riesgo de descenso no lo ha eliminado por completo.