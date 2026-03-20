FC Barcelona vs Rayo Vallecano juegan el domingo 22 de marzo en la Jornada 29 de LaLiga. Pronóstico 3-0 a favor de los culés en la cancha del Estadio Spotify Camp Nou. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Pronóstico del partido de LaLiga

El pronóstico del partido FC Barcelona vs Rayo Vallecano es victoria para los culés por marcador 3-0 en la Jornada 29 de la LaLiga.

Pronóstico: FC Barcelona 3-0 Rayo Vallecano

FC Barcelona eliminó al Newcastle en la Champions League 2026 (Joan Monfort / AP)

FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 29 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Rayo Vallecano, que se jugará en la Jornada 29 de LaLiga.

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Cancelo, Araujo, Cubarsí y Martín

Mediocampistas: Pedri, Fermín y Bernal

Delanteros: Lewandowski, Yamal y Raphinha

Rayo Vallecano

Portero: Batalla

Defensas: Balliu, Lejeune, Palazón y Espino

Mediocampistas: Gumbau, Valentín, Díaz, De Frutos

Delanteros: Alemao y Fran Pérez

FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 29 de LaLiga

FC Barcelona vs Rayo Vallecano se enfrentarán en la Jornada 29 de LaLiga. La cita es el domingo 22 de marzo a las 7 horas por Sky Sports.

Partido: FC Barcelona vs Rayo Vallecano

Fase: Jornada 29

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 22 de marzo de 2026

Horario: 7 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: Sky Sports

¿Cómo llegan FC Barcelona y Rayo Vallecano a la Jornada 29 de LaLiga?

Con 70 puntos, FC Barcelona se mantiene como líder de la tabla general de LaLiga, a cuatro unidades de distancia respecto al Real Madrid.

En la Jornada 28, FC Barcelona goleó 5-2 a Sevilla en calidad de visitante para afianzarse en la cima de la competencia.

En partido de la Champions League, aplastó 7-2 al Newcastle.

El Rayo Vallecano, rival del FC Barcelona en la Jornada 29 marcha a media tabla de la competencia.