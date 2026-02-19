La Jornada 25 de LaLiga enfrenta al FC Barcelona vs Levante. El partido inicia a las 9:15 horas por SKY Sports.

Partido: FC Barcelona vs Levante

Fecha: Domingo 22 de febrero

Fase: Jornada 25

Torneo: LaLiga

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: SKY Sports

FC Barcelona vs Levante: Día para ver el partido de la Jornada 25 de LaLiga

La visita del Levante al FC Barcelona será el domingo 22 de febrero, como parte de la Jornada 25 de LaLiga.

FC Barcelona vs Levante: Hora para ver el partido de la Jornada 25 de LaLiga

A las 9:15 horas, tiempo del centro de México, juegan FC Barcelona vs Levante.

FC Barcelona vs Levante: Canal para ver el partido de la Jornada 25 de LaLiga

SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Levante.

Partido: FC Barcelona vs Levante

Fecha: Domingo 22 de febrero

Fase: Jornada 25

Torneo: LaLiga

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: SKY Sports

FC Barcelona vs Levante: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 25 de LaLiga. (Manu Fernandez / AP)

¿Cómo llegan FC Barcelona y Levante a la Jornada 25 de LaLiga?

FC Barcelona apretó la pelea por el título de LaLiga contra el Real Madrid tras enfrentar al Girona en la Jornada 24.

Su rival en turno, el Levante tiene 18 puntos y batalla para alejarse de la zona de descenso, misma que comparte con el Mallorca y el Real Oviedo.