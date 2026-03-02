FC Barcelona vs Atlético de Madrid se verán las caras en el Estadio Spotify Camp Nou este martes 3 de marzo de 2026.

El pronóstico es victoria 3-1 a favor del FC Barcelona, pero no llegarán a la final de la Copa del Rey.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Pronóstico de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey

El pronóstico del partido FC Barcelona vs Atlético de Madrid es victoria 3-1 a favor de los locales en las semifinales de vuelta de la Copa del Rey.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey, FC Barcelona vs Atlético de Madrid.

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Balde

Mediocampistas: Pedri, Bernal y Fermín

Delanteros: Lamine Yamal, Ferran y Raphinha

Atlético de Madrid

Portero: Musso

Defensas: Marcos Llorente, Pubill, Hancko y Ruggeri

Mediocampistas: Giuliano, Cardoso, Koke y Baena

Delanteros: Julián Alvarez y Lookman

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Pronóstico y posibles alineaciones de la Copa del Rey. (Siu Wu / EFE)

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Hora y canal para ver la vuelta de semifinales de la Copa del Rey

FC Barcelona vs Atlético de Madrid se enfrentarán en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. La cita es el martes 3 de marzo a las 14 horas por Sky Sports.

Partido: FC Barcelona vs Atlético de Madrid

Fase: semifinales

Torneo: Copa del Rey

Fecha: Martes 3 de marzo de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: Sky Sports

¿Cómo llegan FC Barcelona y Atlético de Madrid a la vuelta de semifinales de la Copa del Rey?

FC Barcelona perdió en la ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

En el partido de ida, FC Barcelona fue goleado 4-0 por el Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid llega al juego contra FC Barcelona con una importante ventaja luego de ganar el juego de ida de semifinales de la Copa del Rey.

El equipo colchonero deberá mantener o ampliar la ventaja en el Estadio Spotify Camp Nou si quiere avanzar a la final del torneo local.