El FC Barcelona sigue demostrando su nivel en LaLiga y es más líder que nunca del campeonato luego de derrotar por la mínima diferencia al Rayo Vallecano.

Fue en la Jornada 29 de LaLiga que el FC Barcelona venció 1-0 al Rayo Vallecano en el Estadio Camp Nou con gol de Ronald Araujo.

FC Barcelona sufrió para conseguir la victoria ante el Rayo Vallecano

A nueve fechas de terminar el campeonato español de LaLiga, el FC Barcelona sigue como líder por arriba del Real Madrid, quien le sigue muy de cerca para tratar de robarles el primer puesto de la tabla general.

El partido del FC Barcelona ante el Rayo Vallecano resultó complicado para el cuadro que dirige Hansi Flick, sobre todo en la recta final del encuentro.

El portero blaugrana Joan García tuvo que vestirse de héroe para conjunto culé y evitar que en al menos tres ocasiones de gol, el Rayo Vallecano empatara el juego.

Pues desde el minuto 24 que Ronald Araujo encontró el gol con un tiro de esquina cobrado por Joao Cancelo, el equipo de Lamine Yamal y compañía no lograron aumentar la ventaja.

FC Barcelona gana por la mínima al Rayo Vallecano y mantiene el liderato de LaLiga. (Joan Monfort / AP)

FC Barcelona tiene diferencia de 7 puntos con el Real Madrid

Con el resultado del FC Barcelona, el equipo blaugrana se mantiene con 73 puntos, una diferencia momentánea de 7 puntos con el Real Madrid, quien se encuentra segundo de la tabla de LaLiga.

Por su parte, el Real Madrid deberá ganar el derbi ante el Atlético de Madrid si quiere tener una diferencia solamente de 4 puntos, aunque será complicado ante uno de sus máximos rivales de la liga española.