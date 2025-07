Después de un estreno en Wimbledon 2025 venciendo a Yanina Wickmayer, la tenista mexicana Renata Zarazúa continuará su camino en el torneo contra Amanda Anisimova; te damos la hora y canal para ver su juego.

La nueva cita de Renata Zarazúa en Wimbledon 2025 es el miércoles 2 de julio, en la segunda ronda del torneo llevando como rival a Amanda Anisimova.

Renata Zarazúa vs Amanda Anisimova: Hora para ver a la tenista mexicana en Wimbledon 2025

El duelo Renata Zarazúa vs Amanda Anisimova iniciará a las 5:40 de la mañana, tiempo del centro de México, el miércoles 2 de julio, en la cancha 12 del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Renata Zarazúa vs Amanda Anisimova: Canal para ver a la tenista mexicana en Wimbledon 2025

La plataforma Disney+ y ESPN transmitirán el partido Renata Zarazúa vs Amanda Anisimova, en el que la tenista mexicana busca seguir haciendo historia en el torneo de Wimbledon 2025.

Evento: Grand Slam Wimbledon 2025

Juego: Renata Zarazúa vs Amanda Anisimova

Fase: Segunda ronda femenil

Fecha: Miércoles 2 de julio de 2025

Horario: 5:40 de la mañana, tiempo del centro de México

Sede: All England Lawn Tennis and Croquet Club

Transmisión: Disney+ y ESPN

Renata Zarazúa ya hizo historia en Wimbledon 2025

La tenista Renata Zarazúa, hizo historia en Wimbledon 2025 al vencer a Yanina Wickmayer, convirtiéndose en la primera mexicana en 30 años que gana un partido en el torneo británico.

Renata Zarazúa, número 71 de WTA, venció sin problema su rival y espera repetir la dosis en la segunda ronda de Wimbledon 2025.

¿Qué tenista mexicana había ganado en Wimbledon antes de Renata Zarazúa?

Antes del triunfo de Renata Zarazúa en Wimbledon 2025, en 1995. la también mexicana Angelica Gavaldón ganó en ese torneo e irrumpió en la tercera ronda.

Además de conseguir un triunfo que no se veía desde hace 30 años para una tenista mexicana en Wimbledon, Zarazúa ya presume haber ganado en los cuatro Grand Slams: Wimbledon, Australian Open, Roland Garros y US Open.

¿Quién es Renata Zarazúa, tenista mexicana que hizo historia en Wimbledon?

Nacida en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 1997, Renata Zarazúa es sobrina del extenista Vicente Zarazúa y fue entrenada por su hermano mayor Patricio Zarazúa.

El lugar más alto del ranking WTA que ha alcanzado Zarazúa es el 51, mientras que entre sus actuaciones destacadas se encuentra el título WTA 125 en Charleston.

Llegó a la semifinal en el abierto de Acapulco en 2020 y a la segunda ronda de Roland Garros luego de forzar un tercer set con la ucraniana Elina Svitolina.