Club Pumas venció al Club Pachuca y selló su boleto a la Liguilla del futbol mexicano, instancia en la que enfrentará a Cruz Azul en los cuartos de final.

Cruz Azul cerró como segundo de la tabla de posiciones y clasificó directo a los cuartos de final del Clausura 2024, por lo que sólo estaba a la espera de su rival, que la noche de ayer se confirmó luego del triunfo de Club Pumas sobre Club Pachuca.

Luego de eliminar al Club América en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y con apenas 48 horas de descanso, un Club Pachuca plagado de jóvenes recibió a Club Pumas en el Estadio Hidalgo, en un encuentro que se extendió hasta la ronda de penaltis.

Desde los 11 metros, Club Pumas eliminó a Club Pachuca y tomó el séptimo boleto a la Liguilla del futbol mexicano; el último pase se definirá entre Tuzos y los Rayos del Necaxa.

¿Cuándo se jugará el Cruz Azul vs Pumas?

Cruz Azul vs Pumas se confirmó como uno de los grandes platillos para los cuartos de final del Clausura 2024. La serie de Liguilla comenzará en el Estadio Universitario y cerrará en el Estadio de Ciudad de los Deportes.

De acuerdo al calendario de la Liga MX, los cuartos de final se jugarán el 8 y 9 de mayo; mientras que los partidos de vuelta tendrán lugar el 11 y 12. El Cruz Azul vs Pumas ya tendría fechas definidas.

El encuentro de ida de los cuartos de final entre Cruz Azul y Pumas se jugará el jueves 9 de mayo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario; mientras que la vuelta se celebrará el domingo 12 del mismo mes en el Estadio de Ciudad de los Deportes.

Partido de Cuartos de final de ida, Pumas vs Cruz Azul:

Fecha: Jueves 9 de mayo

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Partido de Cuartos de final de vuelta, Cruz Azul vs Pumas:

Fecha: Domingo 12 de mayo

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

¿Cómo quedaron los otros partidos de cuartos de final de la Liga MX?

La serie Cruz Azul vs Pumas se sumó a los choques ya confirmados de cuartos de final de Liga MX: Toluca vs Chivas y Rayados de Monterrey vs Tigres. Sólo resta conocer al rival del líder América que se definirá entre Club Pachuca y los Rayos del Necaxa.

El último boleto a la Liguilla por la vía del Play In se jugará este domingo 5 de mayo entre Club Pachuca y Club Necaxa.

El ganador de la serie tomará el octavo boleto a la Liguilla del futbol mexicano y se medirá al líder América.