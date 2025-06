Erick Gutiérrez, mediocampista mexicano que hoy en día juega en Chivas, se sinceró y en una entrevista dio a conocer lo mal que la pasó en Europa cuando jugaba con el PSV Eindhoven de la Eredivisie.

Aunque en su momento destacó con Pachuca y eso lo llevó a ser fichado por Los Granjeros, Erick Gutiérrez no la tuvo fácil en el futbol de Europa y le costó mucho trabajo ganarse un puesto en su club.

Si bien su paso en el PSV se podría considerar exitoso debido a los títulos que levantó y a que eso le garantizo ser convocado a la Selección Mexicana por varios años, el futbolista se sinceró y reveló que las dificultades que pasó para triunfar en el viejo continente.

Erick Gutiérrez da a conocer lo mal que la pasó antes de triunfar en Europa: “Es muy fácil opinar desde afuera”

En una entrevista realizada en 2024 por TUDN, Erick Gutiérrez se abrió y dio a conocer que no la pasó nada bien en el inicio de su carrera en Europa debido a que le costó mucho tiempo hacerse de un puesto titular en el PSV.

“No es nada sencillo, en mi caso jugaba todo en Pachuca y uno piensa que va a llegar y jugar, me fui y no jugué un año y medio o dos, después terminas jugando pero no es sencillo…”, declaró Erick Gutiérrez sobre su llegada a Europa.

En total, el canterano del Pachuca estuvo 5 años en el PSV, jugó 141 partidos portando la playera de Los Granjeros y fue fundamental para que el equipo ganara 1 Supercopa de Países Bajos y 2 Copas de Países Bajos.

Erick Gutiérrez habría convencido a Richard Ledezma de fichar con Chivas

Luego de que se hizo oficial su fichaje con Chivas, Richard Ledezma confesó que tanto Chicharito como Erick Gutiérrez le hablaron bien del club y fueron fundamentales para que se terminará decantando por llegar a Guadalajara.

“Pues la verdad conozco a algunos jugadores como el Guti (Erick Gutiérrez), que me está diciendo ahorita que la pretemporada está muy dura…”, declaró Richard Ledezma luego de su presentación con el Rebaño Sagrado.

Y es que, durante su etapa en el PSV, Richard Ledezma alcanzó a coincidir con Erick Gutiérrez, con quien reconoció tener una buena relación y espera que esta continúe en Chivas.