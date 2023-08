El bombazo de Erick Gutiérrez en el Club Chivas no termina por explotar, por lo que los fans del Rebaño ya no quieren al ex jugador del PSV y se sienten robados.

Este lunes, el Club Chivas quedó eliminado de la Leagues Cup tras dos derrotas en las que el equipo se vio fatal, así que sus fans buscan culpables.

Con Alexis Vega en busca de su mejor nivel, el Pollo Briseño esforzándose para no ser la burla de sus fans, los seguidores del Club Chivas ya tienen al nuevo objetivo para sus ataques.

Erick Gutiérrez, Club Chivas (Captura)

Erick Gutiérrez no ha pesado en el Club Chivas

Erick Gutiérrez jugó los 90 minutos en la derrota del Club Chivas con el Cincinnati, y repitió en la alineación del Rebaño al quedar eliminado de la Leagues Cup, contra el Sporting Kansas City.

Y el ex jugador del PSV no hizo mayor diferencia en el Club Chivas, en teoría la razón por la que fue contratado por el Rebaño.

Así que los fans del Club Chivas sienten que el PSV le robó al Rebaño con este traspaso, y reventaron a Erick Gutiérrez en las redes sociales.

“Guti, Pocho y Beltrán no pueden jugar juntos. Guti no es contención. Las titularidades se ganan. No puedes sentar a los que van invictos en la Liga, así nada más de un juego para otro”, advirtió un fan respecto al rol que tiene Erick Gutiérrez en el Club Chivas.

“Los que regresan tienen que ganarse la titularidad”, “qué estafada nos puso el PSV con el Guti”, fueron otros comentarios de los fans en relación a la llegada de Erick Gutiérrez al Club Chivas.

Meme vs Erick Gutiérrez (Captura)

Hasta los fans del Club América ya no quieren a Erick Gutiérrez en el Rebaño

Un fan más hizo la analogía de la manera en que se mueve Erick Gutiérrez en la cancha, poniendo una imagen de una tortuga con la frase, “el Guti después de 65 minutos de caminar en la cancha y recuperar 0 balones”.

Hay quien fue más allá acerca de la llegada de Erick Gutiérrez al Club Chivas. “Desde un principio nunca le vi lo “Bomba” a su fichaje, simplemente con ver el nivel que mostraba en selección, te das cuenta que no trae nada”.

Hasta un fan del Club América comentó la situación de Erick Gutiérrez con el Club Chivas. “Es un jugador intrascendente, no juega, no reparte, no genera. Es cero determinante ofensiva y defensivamente”.

El futuro no luce nada halagador para Erick Gutiérrez en el Club Chivas, pronosticó otro fan. “Guti nunca debió llegar al Guadalajara, en Europa no demostró nada, en Selección tampoco y en Chivas se la va a pasar trotando todos los juegos”.

