Elche vs FC Barcelona chocan en la Jornada 22 de LaLiga. Aquí te decimos el día, hora y canal para ver el partido de los blaugranas programado para el sábado 31 de enero.
- Partido: Elche vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 22
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 31 de enero de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Manuel Martínez Valero
- Transmisión: SKY Sports
Elche vs FC Barcelona: Día para ver el partido de la Jornada 22 de LaLiga
Elche vs FC Barcelona se verán las caras el sábado 31 de enero como parte de los cuatro partidos que se jugarán ese día, correspondiente a la Jornada 22 de LaLiga.
Elche vs FC Barcelona: Hora para ver el partido de Jornada 22 de LaLiga
El Elche vs FC Barcelona de la Jornada 22 de LaLiga será a las 14 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Manuel Martínez Valero.
Elche vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de la Jornada 22 de LaLiga
El Elche vs FC Barcelona, partido de la Jornada 22 de LaLiga, se transmitirá por la plataforma de SKY Sports.
¿Cómo llegan Elche y FC Barcelona a la Jornada 22 de LaLiga?
FC Barcelona viene de golear por 3-0 al Real Oviedo en la Jornada 22 de LaLiga y hasta el momento se ubican como líderes con 52 puntos.
Elche, por su parte, se ubica en la posición 11 con 24 puntos tras perder por 3-2 contra Levante en la Jornada 21 de LaLiga.
Así se jugará la Jornada 22 de LaLiga:
Viernes 30 de enero
- Espanyol vs Alavés | 14 horas
Sábado 31 de enero
- Real Oviedo vs Girona | 07 horas
- Osasuna vs Villarreal | 09:15 horas
- Levante vs Atlético de Madrid | 11:30 horas
- Elche vs FC Barcelona | 14 horas
Domingo 1 de febrero
- Elche vs Rayo Vallecano | 07 horas
- Real Betis vs Valencia | 09:15 horas
- Getafe vs Celta de Vigo | 11:30 horas
- Athletic Club vs Real Sociedad | 14 horas
Lunes 2 de febrero
- Mallorca vs Sevilla | 14 horas