Checo Pérez está más cerca que nunca de regresar a la Fórmula 1 después de quedar sin asiento para la temporada 2025.

Luego de un año complicado que terminó con su salida de Red Bull, Checo Pérez no ha dejado de mover piezas para asegurar un asiento competitivo en la Fórmula 1 rumbo a 2026.

El piloto mexicano parece decidido a no poner fin a su trayectoria en la categoría reina tan pronto, y confía en que su siguiente proyecto le permita pelear de nuevo por podios.

¿Cuáles son los cuatro equipos de la Fórmula 1 que buscan a Checo Pérez?

Checo Pérez vuelve a figurar en la conversación de la Fórmula 1 con la revelación de que su entorno ha sostenido charlas con cuatro equipos, según explicó Diego Mejía.

Sin embargo, de esos cuatro acercamientos, solo dos podrían materializarse en una oferta real para 2026, dejando al mexicano con un margen limitado de opciones tras su salida de Red Bull.

“Lo que yo sé es que ha habido contacto con cuatro equipos, pero realmente que haya opción, tal vez la mitad de esos cuatro, dos”, explicó Mejía, dejando entrever que el panorama aún está lejos de resolverse.

En tanto, aunque algunos reportes mencionan a Cadillac y Alpine como los equipos más adelantados en las charlas, otros nombres como Mercedes y Audi han surgido como rumores.

Sobre Alpine, Mejía agregó: “Alpine me parece un poco convulsionado en este momento porque no hay un norte claro. Luca de Meo dimitiendo, no se sabe lo que va a pasar con Flavio Briatore porque lo trajo Luca de Meo”, lo que complica la llegada de Checo a esa estructura.

¿Qué ha dicho Checo Pérez sobre su regreso a la Fórmula 1?

Checo Pérez ha dejado en claro que su posible regreso a la Fórmula 1 dependerá de encontrar un proyecto que realmente lo convenza.

En entrevista para Desde El Paddock, Checo Pérez explicó: “Sí quiero regresar a la Fórmula 1, si llega el proyecto donde sienta que tengo o debo de estar. No quiero volver a toda costa, viajando por todo el mundo como tercer piloto o esperando una oportunidad”.

Por ahora, Pérez se mantiene paciente y abierto a analizar las opciones que se presenten. “Va bien (posibilidad de regresar), pero aún es temprano. Conforme vaya avanzando todo será más claro y podré llegar a una decisión final. No tengo prisa”, señaló