Julián Quiñones llamó la atención en redes sociales con su peculiar disfraz para celebrar Halloween.

El futbolista mexicano se sumó a la “spooky season” en compañía de su esposa Ana Gabriela Quiñones Amato, y su hija Alana.

Julián Quiñones celebra Halloween con inesperado disfraz

Vía Instagram, Julián Quiñones apareció disfrazado para festejar Halloween desde Arabia Saudita.

El atacante de la Selección Mexicana de inmediato llamó la atención, ya que muchos aseguraron que estaba caracterizado de Drácula.

Aunque otros le encontraron muchos parecidos, también señalaron que su atuendo era similar al de Beetlejuice cuando su cabeza se encoge al final de la cinta de Tim Burton.

El inesperado disfraz de Julián Quiñones para celebrar Halloween (@julianquinones33 / Instagram)

Hubo quien en tono de broma también aseguró que el atuendo del jugador del Al-Qadsiah F. C era de Miguel Hidalgo y Costilla, “Padre de la Patria”.

Por su parte, la esposa de Julián Quiñones, Ana Gabriela Quiñones Amato, lució un disfraz de Caperucita roja con una capa roja, vestido blanco y una canasta.

En el caso de la hija de Quiñones, portó un atuendo de brujita con su sombrero.

La celebración de Halloween por parte de Julián Quiñones y su familia no pasó desapercibida en redes, ya que miles de fans del futbolista reaccionaron.

Muchos alabaron el peculiar disfraz del delantero mexicano que se tomó un tiempo para festejar con su familia.