Roberto “El Piojo” Alvarado se robó el Halloween con su inesperado disfraz de La Chilindrina.

Nuevamente, el futbolista mexicano volvió a ser la sensación en el tradicional concurso de disfraces que organizó Chivas en Verde Valle.

El Piojo Alvarado se roba Halloween con su inesperado disfraz de La Chilindrina (@Chivas / X)

En 2025, el Piojo Alvarado se vistió de Blancanieves acompañado de dos personas que iban como los enanitos del cuento, y para este año tampoco decepcionó.

Piojo Alvarado se roba Halloween con su disfraz de La Chilindrina

Vía redes sociales, Club Guadalajara compartió imágenes del concurso de Halloween que realizó este 29 de octubre.

Lo que más sorprendió fue ver al Piojo Alvarado vestido de La Chilindrina, personaje de El Chavo del 8.

En honor al programa de Roberto Gómez Bolaños también se disfrazaron Diego Campillo de El Chavo del 8, y Ricardo Marín del Profesor Jirafales.

El Piojo Alvarado se roba Halloween con su inesperado disfraz de La Chilindrina (@Chivas / X)

Otros atuendos que se lucieron en el concurso de disfraces de Chivas fueron:

Luis Romo como beisbolista

Brian Gutiérrez como Wonka

Hugo Camberos como una porrista

Rubén El Oso González como Beetlejuice

José Castillo como faraón

Ángel Sepúlveda con un reo

Disfraces jugadores de Chivas (@Chivas / X)

Algunos jugadores de la plantilla del Rebaño Sagrado fueron difíciles de reconocer para la afición, ya que llevaban disfraces que les cubrían el rostro.

Entre los personajes que aparecieron en las instalaciones de Verde Valle destacaron:

Art el payaso

IT

Jigsaw

Michael Myers

Místico

Frozono

Monstruo de Frankenstein

Calamardo guapo

Marciano

Calavera

Disfraces jugadores de Chivas (@Chivas / X)

Disfraces jugadores de Chivas (@Chivas / X)