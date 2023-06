Después de una temporada en la que fue borrado por el entrenador del Wolverhampton, Raúl Jiménez, a quien se le veía lejos de los Wolves, no descarta quedarse en la Premier League, por lo que su futuro daría un giro inesperado.

Con apenas 15 juegos disputados en la pasada temporada de la Premier League, Raúl Jiménez parecía tener un pie fuera de los Wolves, e incluso de la Premier League, sólo que la situación podría dar un giro inesperado.

El futuro del delantero mexicano daría de esa manera un giro inesperado, y a los 32 años de edad podría seguir compitiendo en el nivel más alto el futbol mundial.

Raúl Jiménez en el Molineux Stadium (captura de pantalla)

Raúl Jiménez tiene contrato en la Premier League

Esta posibilidad se desprende de lo dicho por Raúl Jiménez en una entrevista concedida al periodista Antonio de Valdés, en la que el delantero del Wolverhampton dejó abierta la posibilidad de quedarse en la Premier League.

Lo anterior lo dijo Raúl Jiménez al recordar el emotivo momento en el que tras el último juego de la Premier League como local del Wolverhampton, se despidió simbólicamente de la afición presente en la casa de los Wolves.

“Pudo haber sido mi último partido ahí (en el Molineaux). Como puede ser que no, porque todavía me queda un año de contrato”, advirtió Raúl Jiménez, acerca de la opción de quedarse en el Wolverhampton y en la Premier League.

Raúl Jiménez quiere quedarse en la Premier League

El ex delantero del Club América Raúl Jiménez quiere quedarse en la Premier League. “Se sienten ganas de seguir. La gente te aprecia y saben lo que has dado por el club. Ya sea en los Wolves o no, quiero demostrar que puedo seguir en la mejor liga”.

Quedarse en la Premier League, con los Wolves o con cualquier otro equipo sería importante para Raúl Jiménez, sobre todo pensando en que necesita recuperar su mejor nivel para poder ser considerado por el entrenador de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Por lo pronto, Raúl Jiménez no tiene claro su futuro, ya que fue operado para recuperarse de una vieja lesión, situación que lo alejó de la Selección Mexicana, que bajo el mando de Jaime Lozano disputa la Copa Oro 2023.

Los números de Raúl Jiménez en las reciente campaña con el Wolverhampton

20 juegos

3 goles

1 asistencia

