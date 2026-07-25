El entrenador argentino Javier Gandolfi atraviesa una crisis de resultados con León en la Liga MX, tras acumular cuatro derrotas consecutivas que contrastan con el inicio ideal de su gestión, cuando sumó cuatro victorias al hilo.

Los descalabros ante América, Toluca, Atlas y Tijuana han dejado a La Fiera sin solidez ofensiva y con un arranque complicado en el Apertura 2026.

Las cuatro derrotas al hilo de León:

León 2 - 3 América

León 1 - 4 Toluca

León 2 - 3 Atlas

Tijuana 1 - 0 León

De no revertir la situación, Javier Gandolfi podría poner en riesgo su continuidad como estratega del conjunto esmeralda.

Gilberto Mora le dio el triunfo a Tijuana sobre León en el Apertura 2026 (Joshua Hernandez)

Luz y sombra de Javier Gandolfi al frente de León

El paso de Javier Gandolfi como entrenador argentino de La Fiera de León, se ha dividido en dos extremos estadísticos muy marcados:

El inicio ideal de Javier Gandolfi fue al debutar ganando y acumular cuatro partidos consecutivos con victoria.

El desplome de la racha positiva terminó y León hiló cuatro derrotas seguidas, perdiendo solidez y efectividad ofensiva.

Un arranque obscuro en el Apertura 2026

Una dolorosa derrota ante el Atlas, con marcador de 2-3, continuó con la racha negativa de León de Javier Gandolfi en el arranque del Apertura 2026.

En la Jornada 2, Tijuana derrotó 1-0 a León para asestarle su cuarto descalabro consecutivo en la Liga MX.

De no mejorar su rendimiento, Javier Gandolfi pondrá en riesgo su trabajo como entrenador de León.