En varias ocasiones se ha criticado el formato del Play In que se ha implementado porque se dice que premia la mediocridad en la Liga MX y aunque todo parece indicar que no habrá repechaje en el siguiente semestre no se debería a cuestiones deportivas.

Algunos aficionados han criticado que el Play In solamente ocasiona una carga de partidos para los jugadores de la Liga MX, y prueba de ello fue la carga de partidos que tuvo Pachuca esta temporada.

Además, en las últimas dos ediciones del repechaje se han clasificado en séptimo y octavo lugar de la tabla general, dejando fuera al noveno y al décimo, por lo que muchos consideran que la liga se podría ahorrar esos partidos.

Liga MX eliminaría el Play In para la siguiente temporada.

De acuerdo con información del sitio 365Scores, los directivos de la Liga MX estarían evaluando la continuidad del Play In, ya que algunos patrocinadores no han renovado su vínculo con la liga porque argumentan que dicho formato genera pérdidas comerciales.

Además, tanto Guillermo Almada como algunos directivos de Grupo Pachuca y de otros equipos se han quejado abiertamente de la carga de partidos que se genera debido al formato de Play In de la Liga MX.

Captura de pantalla. (X: @365scoresmx)

A falta de que los directivos del balompié mexicano decidan que formato utilizar para el Apertura 2024, lo más probable es que se vuelva al formato de Liguilla normal y clasifiquen del primer al octavo lugar.

Aficionados piden que se elimine el repechaje de la Liga MX y vuelva la Copa

Luego de que se dio a conocer que es muy probable que la Liga MX elimine el Play In para el siguiente torneo, algunos aficionados reaccionaron a la noticia y pidieron que vuelvan los torneos largos al futbol mexicano.

A través de redes sociales varios aficionados también pidieron que regrese el ascenso y descenso a la Liga MX y además exigieron que se retome la Copa MX, torneo en el cual se enfrentaban equipos de la primera y segunda división del balompié mexicano.

Captura de pantalla. (X: @365scoresmx)

Sin embargo, luce complicado que esto suceda, ya que los equipos mexicanos disputarán la Leagues Cup con la MLS y algunos también jugarán la Concachampions y el Mundial de Clubes.