La aventura europea de Efraín Juárez en la UEFA Champions League comenzó con un resultado adverso.

El Győri ETO, equipo en el que milita el mexicano, cayó 0-1 ante Víkingur Reykjavík en el partido de ida de la primera ronda de clasificación rumbo a la máxima competencia de clubes del continente.

Efraín Juárez buscará remontar para clasificar a la Champions League

El encuentro, disputado en Islandia, parecía encaminado a concluir con un empate sin goles gracias al orden defensivo mostrado por el conjunto de Efraín Juárez durante gran parte del compromiso.

Sin embargo, cuando todo apuntaba a una igualdad, el equipo local encontró el gol de la victoria en los minutos finales, dejando a Győri ETO con la obligación de remontar en el duelo de vuelta.

A pesar de la derrota, el marcador mantiene vivas las aspiraciones del conjunto húngaro, pues la diferencia de apenas un gol permite que el Győri ETO dependa de sí mismo para darle la vuelta a la serie cuando dispute el partido de vuelta en Hungría la próxima semana.

Trofeo Champions League (Zac Goodwin / AP)

¿Cuándo inicia la Champions League 2026-2027?

La primera ronda de clasificación de la Champions League comenzó este martes 7 de julio con algunos encuentros como el del equipo de Efraín Juárez.

Sin embargo, la Fase de Liga de la Champions League, arrancará del 8 al 10 de septiembre de 2026.