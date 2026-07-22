Luego de la dolorosa eliminación en la fase clasificatoria de la UEFA Champions League, el técnico mexicano, Efraín Juárez, encontró una rápida respuesta de su equipo en la Conference League.

El Győri ETO dio un golpe de autoridad al imponerse 6-2 al FC Attert Bissen en el partido de ida de la segunda ronda clasificatoria.

Efraín Juárez va por la victoria en la vuelta para clasificar a la Conference League

El conjunto húngaro de Efraín Juárez llegaba con la necesidad de recuperar confianza después de caer en la serie frente al Víkingur Reykjavík, resultado que puso fin a su sueño de avanzar en la máxima competición continental.

Sin embargo, lejos de resentir el golpe, el Győri ETO mostró carácter y una contundencia ofensiva que prácticamente lo deja con un pie en la siguiente fase del torneo.

La goleada reflejó la diferencia entre ambos equipos y permitió a los dirigidos por Efraín Juárez encarar la vuelta con un panorama mucho más favorable.

Efraín Juárez buscará clasificar a la Conference League. (captura)

Efraín Juárez buscará dejar un legado en el futbol de Europa

Para Efraín Juárez, esta victoria también supone un impulso importante en su etapa como entrenador en Europa.

El mexicano continúa acumulando experiencia en escenarios continentales y mantiene vivo el objetivo de avanzar en la Conference League.