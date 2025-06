Pachuca se encuentra eliminado del Mundial de Clubes tras haber perdido sus dos primeros partidos en este certamen; sin embargo, uno de los pocos puntos a rescatar pasa por Elías Montiel y los nuevos elogios que recibió desde Real Madrid, esta vez del DT Xabi Alonso.

Cabe recordar que, en diciembre pasado, Elías Montiel ya había tenido elogios desde Real Madrid, puntualmente por parte de Florentino Pérez, quien le hizo saber en ese momento que había quedado con buenas impresiones de su actuación en el terreno de juego en la Copa Intercontinental.

“Lo que me dijeron de ti no era mentira. Sigue trabajando duro y creciendo”, le dijo el presidente de Real Madrid a Elías Montiel en aquel entonces. Ahora, meses después, Pachuca se volvió a medir ante los Merengues y el canterano de los Tuzos se hizo presente en el marcador con un gol.

¿Qué dijo el DT de Real Madrid acerca de Elías Montiel?

En la conferencia de prensa posterior al partido de Real Madrid vs Pachuca, el DT de los españoles, Xabi Alonso, fue cuestionado sobre su opinión respecto a Elías Montiel dado que Florentino Pérez lo había felicitado por su actuación y su respuesta no estuvo lejana a la de su presidente.

“Es un jugador joven, pero con un presente bueno. Le he visto, tampoco voy a decir que le visto demasiado; le he visto el partido de hoy, le he visto contra Al Ahly, contra Salzburg, pero sí que se percibe y se nota que es un jugador de buen manejo y que tiene un buen futuro”, dijo el DT de Real Madrid sobre Elías Montiel.

Esta fue la declaración de Xabi Alonso sobre Elías Montiel.@DayronQuirozS le preguntó sobre el futbolista de Pachuca. pic.twitter.com/eQHIdvggMu — Gabriel Peraza (@GabrielPeraza_) June 22, 2025

Dicho esto, Elías Montiel ha vuelto a dar notas altas en lo individual con Pachuca en un torneo internacional y ahora, se espera que pueda dar el paso de emigrar al viejo continente en el entendido de que hay clubes que le han dado seguimiento para poder pensar en una oferta por sus servicios.

¿Cuándo vuelve a jugar Elías Montiel con Pachuca en el Mundial de Clubes?

Pachuca y Elías Montiel se despedirán del Mundial de Clubes el próximo jueves 26 de junio en partido frente a Al-Hilal. Este duelo se llevará a cabo en el Geodis Park de Nashville, Tenessee y dará inicio en punto de las 19:00 hrs (tiempo del centro de México).

Es importante resaltar que Pachuca ya no tiene posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del Mundial de Clubes debido a sus descalabros frente a RB Salzburg y Real Madrid; sin embargo, puede ser una vitrina importante para que Elías Montiel se vuelva a mostrar y llame la atención del extranjero.

Una vez que se termine la participación de Pachuca en el Mundial de Clubes, el plantel hidalguense tendrá unos días de descanso antes de meterse de lleno a una pretemporada de cara al comienzo del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.