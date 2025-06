El vestidor del Real Madrid podría parecer que está roto luego de que un periodista revelara el nombre de un jugador que le pasó información del nuevo DT del Real Madrid, Xabi Alonso.

Se trata de Dani Ceballos a quien el periodista mencionó en la conferencia de prensa del entrenador del Real Madrid.

“Nos ha dicho esta mañana Dani Ceballos que ibas por el hotel subiendo por las paredes, no creo que literalmente, pero qué emociones estás sintiendo y sobre todo comparado con tu época de jugador y también ha dicho que tuviste algunas dudas, no sé si sobre llegar ya al Mundial, dirigir al equipo en el Mundial”, dijo el periodista en la conferencia de prensa de Xabi Alonso, DT del Real Madrid.

Mario Cortegana es TAN PATAN que se le escapa el “nos ha dicho Ceballos”.



La cara de Xabi lo dice todo: un cuadro.



pic.twitter.com/TQAacDEnWm — Peski 2.0 (@PeskiCensored) June 20, 2025

¿Dani Ceballos no está feliz en el Real Madrid?

El futbolista sevillano, Dani Ceballos, podría vivir sus últimos momentos con el Real Madrid, pues a pesar de que el futbolista creyó que tendría más participación en el conjunto merengue con la llegada de Xabi Alonso al banquillo, la realidad fue otra.

Y es que en el primer juego del Real Madrid vs el Al Hilal, el mediocampista no jugó un solo minuto, incluso fue el único jugador con ficha de primer equipo que tuvo que ver el partido desde la banca.

Otra situación que tal vez molestó a Dani Ceballos y que le podría generar dudas de si seguir o no en el equipo blanco es que Luka Modric jugó antes que él cuando el croata abandonará el equipo al final del Mundial de Clubes 2025.

En la temporada pasada, el mediocampista merengue fue vital en el cuadro de Carlo Ancelotti, por lo que tendrá que hablar con Xabi Alonso para saber si tendrá un papel importante en el Real Madrid antes de decidir su futuro.

¿Dani Ceballos habló mal de Xabi Alonso?

Previo a su debut en el Mundial de Clubes 2025 en el que el Real Madrid empató con el Al Hilal, Dani Ceballos habló para los medios sobre su sentir con la llegada de Xabi Alonso.

“Lo hablaba con Modric, que me decía que era un jugador muy pesado a nivel de posicionamiento. Me va a venir mucho mejor. Los mejores entrenadores que me han venido son los que han jugado en mi posición. Luis Enrique, Arteta, Ancelotti... Xabi me va a dar un saltito de calidad”.

El jugador aún tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2027 y en la institución quieren que siga en la plantilla madridista, por lo que únicamente habrá que esperar cuál será la decisión final de Dani Ceballos.