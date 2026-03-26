Donovan Carrillo sumó 79.65 puntos en el programa corto del Mundial de Patinaje Artístico que se celebra en Praga, este jueves 26 de marzo de 2026.
Donovan Carrillo
- Prueba: Programa corto patinaje artístico
- Lugar de Donovan Carrillo: 79.65 puntos
¿Qué calificación tuvo Donovan Carrillo en el programa corto?
Donovan Carrillo sumó 79.65 puntos, en su participación en el programa corto del Mundial de Patinaje Artístico 2026, superior a la que le dio el pase a la final de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina.
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Tras ese resultado, debe espera a que el resto de los patinadores participen para saber si avanza a la final en el programa libre.
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