Donovan Carrillo sumó 79.65 puntos en el programa corto del Mundial de Patinaje Artístico que se celebra en Praga, este jueves 26 de marzo de 2026.

Donovan Carrillo

Prueba: Programa corto patinaje artístico

Lugar de Donovan Carrillo: 79.65 puntos

La rutina completa del programa corto de Donovan Carrillo🇲🇽 en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Praga 2026.



Sumó 79.65 puntos en su presentación. pic.twitter.com/2jeRZbQIoP — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 26, 2026

¿Qué calificación tuvo Donovan Carrillo en el programa corto?

Donovan Carrillo sumó 79.65 puntos, en su participación en el programa corto del Mundial de Patinaje Artístico 2026, superior a la que le dio el pase a la final de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina.

Tras ese resultado, debe espera a que el resto de los patinadores participen para saber si avanza a la final en el programa libre.

Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje Artístico 2026 (Ashley Landis / AP)

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