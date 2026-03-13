Diana “Bonita” Fernández vs Tenkai Tsunami encenderán la señal de Box Televisa el sábado 14 de marzo en punto de las 23 horas. Transmiten Canal 5, TUDN y ViX.

Ciudad Juárez será la sede de la defensa del Campeonato Mundial Silver del CMB en poder de Diana “Bonita” Fernández vs Tenkai Tsunami

Pelea: Diana “Bonita” Fernández vs Tenkai Tsunami

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

Horario: 23 horas, tiempo del centro de México

Sede: Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, Ciudad Juárez

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN

Diana Fernández vs Tenkai Tsunami: ¿Cuándo y dónde ver a la boxeadora mexicana?

Diana “Bonita” Fernández vs Tenkai Tsunami: ¿Cuándo ver la pelea de la boxeadora mexicana?

La pelea Diana “Bonita” Fernández vs Tenkai Tsunami se podrá ver en Box Televisa el sábado 14 de marzo de 2026.

Diana “Bonita” Fernández vs Tenkai Tsunami: ¿Dónde ver la pelea de la boxeadora mexicana?

La transmisión de la función de boxeo que encabeza la pelea Diana “Bonita” Fernández vs Tenkai Tsunami está programada en ViX, Canal 5 y TUDN a las 23 horas, tiempo del centro de México.

Pelea: Diana “Bonita” Fernández vs Tenkai Tsunami

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

Horario: 23 horas, tiempo del centro de México

Sede: Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, Ciudad Juárez

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN

Diana Laura Fernández ‘La Bonita’, boxeadora. (@dbonita_fdzoficial)

Así llega Diana “Bonita” Fernández a la pelea por el campeonato vs Tenkai Tsunami

Diana “Bonita” Fernández llega con un amplio recorrido profesional y récord de 36-4-1, así que parte como favorita para vencer a Tenkai Tsunami,

La boxeador mexicana llega como Campeona Mundial Silver del CMB, corona que se colocó en noviembre de 2025.

Así que la “Bonita” Fernández no piensa perder su cinturón ante la excampeona Tenkai Tsunami.

Tenkai Tsunami suma 33 victorias como profesional del boxeo, y no será sencilla de derrotar arriba del ring.