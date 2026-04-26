Se jugó el segundo partido de la México City Series 2026 y otra vez hubo festival de cuadrangulares y una gran remontada, aunque ahora de los Arizona Diamondbacks para derrotar 12-7 a los San Diego Padres el Estadio Harp Helú.

Todo era felicidad para los Padres que llegaron a ir ganando 6-0 en la quinta entrada con un Manny Machado intratable. El dominicano conectó dos cuadrangulares y produjo cinco carreras.

Todo cambió en la fatídica séptima entrada. El marcador era 7-1 y apareció Tim Tawa para conectar un cuadrangular de cuatro carreras para poner el 7-6 parcial.

En la misma entrada, Lourdes Gurriel Jr. conectó un doble que produjo otras dos carreras para consumar la remontada 7-8.

El regreso de Arizona sobre los San Diego Padres

El despertar de los D-Backs siguió en la octava entrada con un rally de otras 4 carreras para ponerse arriba en el marcador 7-12 ante Padres.

Jonathan Loaisiga entró de la novena entrada para sacar los últimos tres outs y así concretar la gran victoria de los Diamondbacks ante Padres en el juego de Grandes Ligas en la Ciudad de México.

Diamondbacks vencen 12-7 a Padres y toman revancha en la México City Series 2026 (Fernando Llano / AP)

Padres vs Diamondbacks: Melissa Robles e Israel Reyes protagonistas en la México City Series 2026

El Juego 2 de la México City Series 2026 volvió a ser una locura, entre la emoción de la gente desde la salida del metro hasta llegar al puente que hay que cruzar para llegar al Estadio Harp Helú.

Así como el sábado estuvo protagonizado por figuras fuera del diamante, como Rey Mysterio y Paty Cantú, este domingo no fue la excepción.

Ahora fue la cantante mexicana Melissa Robles la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano, mientras que Israel Reyes, jugador del América y de la Selección Mexicana, fue el responsable de lanzar la primera bola.

Padres vs Diamondbacks: ¿A qué rival enfrentarán tras la México City Series 2026?

La actividad no para los San Diego Padres ni para los Arizona Diamondbacks tras su actuación en la México City Series 2026 de la Major League Baseball.

Y es que apenas terminan su partido en México, los Padres volverán a San Diego para iniciar este lunes su serie de tres partidos ante los Chicago Cubs en el Petco Park.

Mientras que los Diamondbacks harán un viaje más largo, hasta Milwaukee, para medirse ante los Brewers en una serie de tres juegos que se llevará a cabo del martes al jueves en el American Family Field.