Isaac del Toro participará en el UAE Tour en los Emiratos Árabes Unidos con el objetivo de empezar con el pie derecho la temporada 2026 el próximo lunes 16 de febrero.

Evento: UAE Tour 2026

Fecha: Lunes 16 de febrero de 2026

Sede: Emiratos Árabes Unidos

Fase: Etapa 1: Madinat Zayed Majlis – Liwa Palace

Transmisión: Plataforma FloBikes

Hora: 13:10 hora local (aproximadamente a las 3 horas, tiempo del centro de México)

Día para ver a Isaac del Toro en el UAE Tour de ciclismo

Hora para ver a Isaac del Toro en el UAE Tour de ciclismo

El ciclista mexicano Isaac del Toro competirá en la Etapa 1 del UAE Tour de Madinat Zayed Majlis a Liwa Palace en punto de las 13:10 hora local de los Emiratos Árabes Unidos, aproximadamente a las 3 de la mañana, tiempo del centro de México.

Canal para ver a Isaac del Toro en el UAE Tour de ciclismo

La plataforma de FloBikes será la encargada de transmitir el UAE Tour donde participará Isaac del Toro en los Emiratos Árabes.

Isaac del Toro debuta en 2026 (@EquipoEmiratesUAE)

¿Cuántas etapas son del UAE Tour de ciclismo donde participará Isaac del Toro?

El UAE Tour en el que estará Isaac del Toro se comprende de siete etapas, en las cuáles se suman puntos para dar a un solo ganador.