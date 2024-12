Ronaldo Nazário se mostró optimista sobre las posibilidades de CF Pachuca y Club León en el Mundial de Clubes 2025.

Según el análisis de Ronaldo Nazário, tanto CF Pachuca como Club León cuentan con el potencial necesario para dar la sorpresa en el Mundial de Clubes 2025.

Si bien el camino será complicado, con equipos de enorme jerarquía como los campeones de Europa y Sudamérica, estos dos clubes tratarán de representar a la Liga MX de la mejor manera.

¿Qué dijo Ronaldo Nazário sobre Pachuca y León en el Mundial de Clubes?

Ronaldo Nazário expresó su confianza en los equipos mexicanos, particularmente CF Pachuca y Club León, al considerar que tienen el potencial de sorprender en el próximo Mundial de Clubes.

“Hay que jugar con los grandes como el Inter y Real Madrid sobre todo porque en grupos fuertes, México tiene buena tradición en el futbol y puede sorprender como una vez ya sorprendió a Brasil, tanto Pachuca como León tienen buenos equipos y Monterrey también”, comentó Ronaldo Nazário.

El exjugador también expresó su aprecio por el futbol mexicano: “Sigo bastante el fútbol en México tengo varios amigos, como en Pachuca no tengo uno en especial pero me encantan todos los equipos he estado con varios de los presidentes hablando de futbol con ellos y tengo una relación con México increíble”, afirmó.

En cuanto a la sede del próximo Mundial de Clubes, Ronaldo destacó el crecimiento del fútbol en Estados Unidos: “Es algo emocionante tener tantos equipos de todo el mundo aquí en Estados Unidos que siempre saben cómo recibir”, señaló.

También mencionó el esfuerzo de este país por invertir en el futbol, especialmente en la categoría femenil, donde “hacen trabajo increíble”, lo cual considera un reconocimiento merecido por los logros obtenidos hasta ahora.

¿Cuándo inicia el Mundial de Clubes?

El Mundial de Clubes 2025 se celebrará entre el 15 de junio y el 13 de julio en Estados Unidos.

Este torneo reunirá a los mejores equipos de futbol de todo el mundo, con la participación de clubes campeones de diversas ligas continentales.

A través de este evento, se buscará determinar al mejor equipo de clubes a nivel global.