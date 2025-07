El futbolista de Chivas, Javier “Chicharito” Hernández, se encuentra envuelto en una polémica luego de sus videos publicados en sus redes sociales, sin embargo, parece que no habrá sanción por parte de la directiva del Rebaño Sagrado.

En uno de los clips que publicó Chicharito, el delantero del Guadalajara pidió a las mujeres no erradicar la masculinidad, además de mencionar que la limpieza es opresión patriarcal.

Ante esta polémica situación, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) podría sancionar a Chicharito, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de su reglamento.

“La imagen y reputación de la FMF, de sus afiliados y de sus integrantes, es responsabilidad de todos los que integran el futbol federado, por lo que es una obligación individual el dirigirse y desempeñarse en todas sus actividades, ya sea particulares o profesionales, con la debida probidad y respeto, así como evitar incurrir en conductas que vayan en detrimento del deporte, sus organismos y el fair play”, destaca el artículo 5 sobre la obligación de dirigirse y desempeñarse con respeto, algo que no hizo Chicharito.

¿Chivas le tiene miedo al Chicharito?: Directiva descartaría sancionarlo por sus polémicos videos

Luego de las declaraciones de Chicharito en sus videos, se pensaría que la directiva de Chivas tomaría cartas en el asunto, sin embargo, parece que no habrá sanción por parte del Rebaño Sagrado.

De acuerdo con El Francotirador, no hay código en Chivas para sancionar a sus figuras como pasó con el Piojo Alvarado y Alan Mozo, quienes también estuvieron envueltos en polémicas.

“Pregunté a mis orejas rojiblancas y resulta que nada, no pasará nada, como fue con el cohetón del Piojo o las apuestas de Mozo, por citar últimos casos. No hay código en el Rebaño capaz de frenar a su máximo embajador, a un histórico, para que ya no siga ensuciando al escudo del club más mexicano con sus conceptos sobre los verdaderos roles de la mujer. El lesionado CH14 seguirá con sus videos sin mayor reparo”, mencionó el periodista.

Liga MX Femenil se pronunció sobre el caso de Chicharito

Las palabras de Chicharito llegaron hasta la Liga MX Femenil y la presidenta Mariana Gutiérrez ya se pronunció al respecto.

“Hoy la Liga y la Federación tienen un protocolo claro, un reglamento y la gran fortuna de la mano de los clubes que antes no existía y que muchas empresas no tienen. Hoy todos los clubes cuentan con una Comisión de Género, con un equipo capacitado en donde pueden recibir esta información, trabajarla, analizarla y saber cómo está impactando”, indicó Mariana Gutiérrez sobre los videos polémicos de Chicharito.

Habrá que esperar si existirán repercusiones en contra de Chicharito o si tanto la Liga MX como Chivas lo dejarán pasar sin sanción alguna.