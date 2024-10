Miguel Herrera y Christian Martinoli se encontraron en el México vs Estados Unidos, y demostraron que el pasado aún no está olvidado pues tuvieron que alejarse para que no pasara nada.

Mejor dicho, Miguel Herrera pidió que le cambiaran de lugar, ya que se encontraba en la misma fila que Christian Martinoli de la zona de prensa del Akron.

Antes de comenzara el México vs Estados Unidos se le pudo ver al ‘Piojo’ en otro asiento y tras un vidrio, mientras que los TV Azteca siguieron en el mismo lugar.

Noticia en desarrollo, en breve más información