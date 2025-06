Luego del éxito que está teniendo Christian Martinoli y Luis García con la transmisión de sus comentarios en los partidos de la Copa Oro 2025 y el Mundial de Clubes 2025, algunos periodistas como David Faitelson mostraron su desacuerdo, pero ya le aventaron una indirecta.

TV Azteca no adquirió los derechos de transmisión de la Copa Oro 2025, por lo que ante esta situación, en el canal de Youtube de Luis García, el “Doctor” y Christian Martinoli hicieron una transmisión muy a su estilo con las libertades que la televisión no les permite.

En su primer video, correspondiente al partido entre la Selección Mexicana y Surinam, tanto Christian Martinoli como Luis García soltaron comentarios que incluyeron groserías y respuestas a los haters.

Sin embargo, David Faitelson respondió y no estuvo de acuerdo con lo que presentaron Christian Martinoli y Luis García: “Con todo respeto, pararse frente a una cámara y decir cualquier tipo de babosadas, de groserías, de palabras fuera del lugar, de reírse… Con todo respeto, a mí me enseñaron a hacer periodismo”.

La brutal indirecta de Christian Martinoli para David Faitelson en plena transmisión del Rayados vs Inter

Ante los comentarios de David Faitelson, Christian Martinoli le respondió al periodista de TUDN, quien catalogó de “payadas” sus comentarios, en plena transmisión del Rayados vs Inter de Milán.

“Llevo un p*nche mes muy malo y eso que fui campeón eh, perro no come perro, es algo que algunos p*ndejos que aún no entienden eso. Hay perros que a veces son más c*abrones que otros. Hay perros que matan al otro”, dijo Christian Martinoli en plena transmisión del Rayados vs Inter de Milán.

Y las indirectas no terminaron ahí, pues en un momento de la transmisión por Youtube apareció la hija de Luis García.

“Ella está en condiciones de ver esta transmisión”, dijeron los comentaristas. Martinoli preguntó: “¿te damos pena?”, y la hija de Luis García respondió: “No”.

En otro momento el narrador de TV Azteca también dijo: “Un saludo para mis hijas… mi hija tiene absoluta plenitud y calidad para ver este y otros contenidos".

¿Habrá más comentarios de Christian Martinoli y Luis García?

Hasta el momento, Christian Martinoli y Luis García llevan dos transmisiones por Youtube: uno en el partido de la Selección Mexicana vs Surinam y otro del Mundial de Clubes 2025 en el Rayados vs Inter de Milán.

Por lo que se espera que ambos comentaristas sigan divirtiéndose en más encuentros tantos de la Copa Oro 2025 como del Mundial de Clubes 2025.