Chivas consumó un fracaso rotundo en este Clausura 2025, no logró clasificarse al Play In, a pesar de que entra hasta el décimo lugar. Para que no vuelva a pasar, le puso el ojo a un exentrenador de la Selección Mexicana.

Y es que este lunes 21 de abril, Chivas decidió que Gerardo Espinoza dejó de ser su DT. Inmediatamente comenzaron a sonar los candidatos, y entre ellos salió uno que tiene experiencia con la Selección Mexicana y la Liga MX.

Recordemos que el Rebaño terminaron en el lugar 11, luego de empatar contra Atlas en la última jornada. Incluso habían tenido suerte de que Pumas no logró ganar a Tigres.

Chicharito Hernández, Alan Pulido, Piojo Alvarado, Guti, Nene Beltrán, entre otros, no lograron ni estar entre los 10 primeros. La afición comienza a cansarse.

Fracasó en la Selección Mexicana y ahora es la primera opción para dirigir a Chivas

Como vimos, Chivas decidió que Gerardo Espinoza no continuara como su DT, por lo que salió el principal candidato para sustituirlo.

Según Claro Sports, Jaime Lozano es el nombre que más suena. El exentrenador de la Selección Mexicana no tiene equipo actualmente lo que sería el más factible.

Además de su experiencia internacional en la Selección Mexicana, en la que incluso obtuvo campeonatos, no tendrían que negociar con otro equipo o pagar alguna cláusula.

Jaime Lozano estaría cerca de regresar a la Liga MX y tiene competencia (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Los otros candidatos de Chivas para sustituir a Gerardo Espinoza

Por supuesto que no solo Jaime Lozano está entre los candidatos para nuevo entrenador de Chivas, también surgieron otros nombres importantes, que dirigen en la Liga MX.

Guillermo Almada: seguramente el mayor deseo de Chivas, sin embargo tiene contrato con Pachuca hasta 2026, y aunque pague la cláusula llegaría hasta después del Mundial de Clubes, con el Apertura 2025 ya iniciado.

Dante Siboldi: Con este entrenador se quitarían el problema de cláusulas, no tiene equipo actualmente desde que salió de Tigres por una polémica.