Kevin De Bruyne y Sadio Mané lideran a Bélgica y Senegal y solo uno de ellos avanzará en el Mundial 2026, este miércoles 1 de julio en Seattle.

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúan con el partido entre las selecciones de Bélgica y Senegal, uno de los partidos más parejos en la segunda fase torneo.

Kevin De Bruyne celebra el triunfo de Bélgica ante Nueva Zelanda en el Mundial 2026 (Sydney Shankman / AP Photo/Sydney Shankman)

Un duelo de estilos en el Mundial 2026

Bélgica, con Kevin De Bruyne busca el éxito en el Mundial 2026, pero debe superar primero a un Senegal que terminó tercero del Grupo I del Mundial 2026 con tres puntos.

Senegal superó uno de los grupos más difíciles del torneo, que compartía con Francia y Noruega. Liderado por Sadio Mané, llega tras propinarle una goleada 5-0 a Irak.

Sadio Mané es el líder de Senegal en el Mundial 2026 (Stephanie Scarbrough / AP Photo/Stephanie Scarbrough)

De Bruyne y Sané son clave en el partido entre sus selecciones

El belga Kevin De Bruyne guió a los “Diablos Rojos” a liderar el Grupo G y llega con ritmo tras anotar un gol en la contundente victoria 5-2 frente a Nueva Zelanda en el cierre de la primera fase del Mundial 2026.

Sadio Mané comanda a los “Leones de Teranga” de Senegal, que clasificaron como uno de los mejores terceros lugares tras golear 5-0 a Irak. El delantero cuenta con una asistencia clave en lo que va del torneo.