Kevin De Bruyne y Sadio Mané lideran a Bélgica y Senegal y solo uno de ellos avanzará en el Mundial 2026, este miércoles 1 de julio en Seattle.
Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúan con el partido entre las selecciones de Bélgica y Senegal, uno de los partidos más parejos en la segunda fase torneo.
Un duelo de estilos en el Mundial 2026
Bélgica, con Kevin De Bruyne busca el éxito en el Mundial 2026, pero debe superar primero a un Senegal que terminó tercero del Grupo I del Mundial 2026 con tres puntos.
Senegal superó uno de los grupos más difíciles del torneo, que compartía con Francia y Noruega. Liderado por Sadio Mané, llega tras propinarle una goleada 5-0 a Irak.
De Bruyne y Sané son clave en el partido entre sus selecciones
El belga Kevin De Bruyne guió a los “Diablos Rojos” a liderar el Grupo G y llega con ritmo tras anotar un gol en la contundente victoria 5-2 frente a Nueva Zelanda en el cierre de la primera fase del Mundial 2026.
Sadio Mané comanda a los “Leones de Teranga” de Senegal, que clasificaron como uno de los mejores terceros lugares tras golear 5-0 a Irak. El delantero cuenta con una asistencia clave en lo que va del torneo.