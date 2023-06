Las críticas de David Faitelson hacia Canelo Álvarez no tienen un fin, pues ahora el periodista volvió a lanzarse contra el tapatío.

No es un secreto, que David Faitelson es uno de los más grandes críticos de Canelo Álvarez, esta vez el periodista volvió a lanzar un controversial mensaje a través de sus redes sociales.

Y es que, Faitelson aseguró que no tiene rivales de calidad, pues prefirió enfrentar a un peleador que lleva 2 años inactivo, Jermall Charlo, que buscar la revancha contra Dmitry Bivol o enfrentar a David Benavidez.

“Vuelve “El Canelo” a “fintar” su propia responsabilidad…Ni Bivol, al que le “huye” por su estilo, ni Benavidez que es el mejor contendiente en 168. Va a pelear contra un rival ++Jermall Charlo++ que sube de división y que tiene dos años de inactividad. ¿El mejor boxeador del mundo? Sí, como no...”, escribió.

David Benavidez tunde a Canelo Álvarez

Sin embargo, David Faitelson no fue el único que tundió a Canelo Álvarez sino el propio David Benavidez, pues aseguró que el tapatío lo estaba evitando.

“Él enfrentó a su rival obligado del CMB, cuando peleó contra Yildirim. Él tomó a un rival obligatorio sin problema. No quiero decir nada más y no le presto atención, pero lo único que me preocupa es saber si va a pelear o no contra mí”, dijo para Fighthype.

Asimismo, David Benavidez agregó que él era un rival obligatorio para el Canelo y no entendía la razón por la que buscaba a alguien más.

“Si él es el mejor y yo he sido un rival obligatorio en los últimos tres años por el cinturón del CMB y la pelea aún no sucede...Yo creía que los campeones debían enfrentarse a sus rivales obligatorios”, agregó.

¿Cuándo peleará Canelo Álvarez?

Canelo Álvarez tiene previsto pelear en septiembre, se dice que por primera vez lo podría hacer en Arabia Saudita.

Sin embargo, aún no hay un rival confirmado, el mexicano aceptó que le gustaría la revancha contra Dmitry Bivol pero no se sabe si es posible.

