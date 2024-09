David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco dieron de qué hablar en el canal YouTube “NotiSports” y tuvieron una interesante plática. El ex del Club América le dio con todo al periodista de TUDN.

La emblemática figura del Club América, Cuauhtémoc Blanco, se fue sobre David Faitelson y no dudó en mencionar sus traiciones por irse a trabajar con Televisa después de haber estado en TV Azteca y otras televisoras más.

Estos personajes del futbol mexicano tocaron el tema que tenían que tocar, su polémica pelea. Además, compartieron grandes anécdotas sobre su carrera en el futbol mexicano.

Cuauhtémoc Blanco le da con todo a David Faitelson

En el canal YouTube NotiSports, David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco, compartieron el mismo espacio sin pelear. En lugar de eso, hablaron sobre sus grandes momentos en el futbol mexicano mientras comían mariscos.

A pesar de que tuvieron un pasado complicado, Cuauhtémoc Blanco le dio con todo a David Faitelson pues no dudó en recordarle sus traiciones por irse a Televisa y decirle que era una americanista de closet.

“¿Oye y ahora a qué televisora te vas a ir a trabajar cabrón, ya llevas varias no? Te falta Fox”, le dijo Cuauhtémoc Blanco a David Faitelson.

“Imagínate, yo siempre decía que no iba a trabajar en Televisa”, respondió Faitelson.

“No pues ya sé porque eres americanista wey, te ganó el pinche escudito y ahí vas para allá”, agregó Cuauhtémoc Blanco mientras ambos rieron.

El periodista deportivo, David Faitelson, aseguró que José Ramón Fernández fue quien lo hizo antiamericanista y le preguntó a Cuauhtémoc Blanco que cuántos jugadores no quisieron salir del closet.

David Faitelson dice que no hay otro jugador como Cuauhtémoc

A pesar de su pasado con Cuauhtémoc Blanco, el antiamericanista, David Faitelson, reconoció que nunca habrá un jugador como él y preguntó por qué no ha existido otro.

“Ojalá tuviésemos más jugadores como Cuahtémoc Blanco con esa entrega y descaro que ya no hay”, dijo David Faitelson.

“Hay que buscarlo, yo siempre he dicho que los mejores jugadores están en los barrios, pero no van a buscarlos, yo salí del barrio…Hay muchos que tienen un gran talento pero no se les da la oportunidad”, respondió Cuauhtémoc Blanco.