Se dieron a conocer las designaciones arbitrales para la Jornada 10 del Clausura 2024, donde destaca que Fernando Guerrero estará en el Atlas vs América.

El Cantante Guerrero fue el árbitro designado para impartir justicia en el duelo donde América visitará al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, lo cual ya causa controversia.

Y es que según los aficionados, incluso los propios americanistas, dicen que Fernando Guerrero suele beneficiar al cuadro de Coapa.

Es por esto que los fans del Atlas FC están preocupados, pues temen que el Cantante Guerrero tome decisiones arbitrales que beneficien al conjunto de Coapa.

Fans de Atlas y América reaccionan a la designación del ‘Cantante’ Fernando Guerrero

Después de que se diera a conocer la designación del ‘Cantante’ Fernando Guerrero para el Atlas vs América, los fans de ambos equipos reaccionaron en redes sociales.

Por un lado, los fans del Atlas FC están convencidos de que Fernando Guerrero terminará ayudando al cuadro de Coapa para que se lleve la victoria.

“Ya nos jodieron por enésima vez y el Atlas va a perder porque va el jugador 12 favorito del América”, se lee en la red social ‘X’.

Por otro lado, los fans del América están más que confiados con Fernando Guerrero como árbitro central, quien ha tomado decisiones en favor del Ave en el pasado.

“Mi cantante querido”; “Mi cantante de oro”; “Lo que le espera al Atlitas”, fuero algunos de los comentarios de los fans del América.

Fernando Guerrero no le ha pitado al Club América en lo que va del torneo

En lo que va del Clausura 2024, el Cantante Guerrero solo ha estado en 3 partidos como árbitro central: en el Puebla vs Mazatlán de la Jornada 5, en el Cruz Azul vs San Luis de la Jornada 7 y en el Santos vs Mazatlán de la Jornada 8.

Aunque como VAR sí ya estuvo presente en un partido del Club América, cuando el cuadro de Coapa le ganó 2-0 como visitante al FC Juárez.