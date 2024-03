Parece que la salida de Cabecita Rodríguez del América es inminente, esto, por qué se reveló el salario que recibiría en la MLS, una cantidad que es difícil decirle que no.

Cabecita Rodríguez, no ha recibido los minutos que quisiera en el América, para André Jardine no es la primera opción y si bien ha tenido continuidad no es un futbolista titular.

Esto provocado por la sobrecarga de extremos izquierdos: Brian Rodríguez y Julian Quiñones. Aunque Cabecita Rodríguez se ha desempeñado en otras posiciones de la línea de delanteros, con América es el puesto que más ha ocupado.

Ahora, América tiene que lidiar con propuestas de equipos internacionales por sus figuras, ya que se dice que tienen en la mira a otros jugadores.

¿Cuánto cobrará Cabecita Rodríguez en la MLS?

Portland Timbers es el equipo que quiere sí o sí al Cabecita Rodríguez, le ofreció ser jugador franquicia, esto quiere decir que podrá cobrar más del tope salarial de la MLS.

Actualmente con América, Cabecita Rodríguez cobra 2.6 millones de dólares anuales, nada mal, sin embargo, al parecer con el Portland recibiría 4 millones de dólares por año, es decir, casi la mitad.

No es la primera vez que Cabecita Rodríguez sale de México en busca de un salario mejor. Después del Cruz Azul, jugó en Arabia Saudita con el Al Nassr, en ese equipo cobró el doble de lo que ganaba en la Máquina, sin embargo parece que no estaba agusto por lo que regresó a la Liga MX.

Asistencia de Cabecita Rodríguez, pero el trazo de Ramón Juárez fue MAJESTUOSO. Henry Martin termina retomando el gol.



Se le ven cosas interesantes al central del Club América 🦅 pic.twitter.com/4xMGaPLfaw — Raúl Muñoz (@RaulMunozMEX) February 22, 2024

Posibles salidas de las estrellas del América, además de Cabecita Rodríguez

No solo Cabecita Rodríguez ha sido tentado para salir del América a otra liga fuera de la Liga MX, jugadores como Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres tuvieron ofertas.

Álvaro Fidalgo ha sido parte muy importante del medio campo del América, por eso el Zenit, ofreció pagar la cláusula de rescisión del español (15 millones de dólares) una propuesta que sigue en pie.

Sebastián Cáceres es otro jugador que América busca mantener, aunque cada vez se hace difícil, tal vez sea el último torneo para el defensa central, ya que varios clubes europeos han preguntado por él, entre ellos el Napoli.