Hoy viernes 1 de marzo comienza la Jornada 10 del Clausura de la Liga MX 2024 con triple cartelera. Si no quieres perderte estos tres partidos te decimos dónde y a qué hora verlos en vivo.

La Jornada 10 empezará con tres partidos por la noche. El primero será el Atlético San Luis vs Club Puebla, también veremos al Club Querétaro vs Santos Laguna y por último, al Mazatlán FC vs Club Necaxa.

En esta décima fecha del Clausura 2024 no te puedes perder los partidos más esperados este fin de semana y aquí te decimos dónde y en qué canal podrás verlo para no perdértelos.

¿Qué equipos jugarán hoy en la Liga MX?

El primer partido será el Atlético de San Luis vs Club Puebla en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez. El Atlético de San Luis viene de perder contra el Club Querétaro 4-1 y el Club Puebla también perdió ante el Club Querétaro 2-0.

El Atlético de San Luis está en la posición trece con siete puntos en la tabla de posiciones de la Liga MX y el Club Puebla está en penúltimo lugar con cuatro puntos.

El segundo partido será entre el Club Querétaro y el Club Santos Laguna. El Club Querétaro está en el décimo lugar con once puntos mientras que el Santos está en la posición catorce con siete puntos.

Por último, a las nueve de la noche se enfrentará el Mazatlán FC contra el Club Necaxa. El Mazatlán viene de perder ante el Santos 1-0 y el Necaxa viene de empatar 1-1 con el Club Pachuca.

El Mazatlán llega en el lugar quince con seis puntos y el Necaxa en noveno lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX con quince puntos.

¿Dónde y a qué hora ver hoy los partidos de la Liga MX?

La Jornada 10 del Clausura 2024 de la Liga MX comenzará hoy viernes 1 de marzo por la noche con triple cartelera y aquí te decimos dónde y a qué hora puedes verlos en vivo.

Partido: Atlético San Luis vs Club Puebla

Hora: 19:00 horas (centro)

Dónde ver: Fox Sports, Vix, ESPN

Sede: Estadio Alfonso Lastras Ramírez

Partido: Club Querétaro vs Club Santos Laguna

Hora: 19:00 horas (centro)

Dónde ver: Fox Sports, Vix

Sede: Estadio La Corregidora

Partido: Mazatlán FC vs Club Necaxa