WrestreMania 41 ya es este fin de semana, así que es momento de qué conozcas cuándo es el evento más importante de la WWE.

WrestleMania es el evento más grande de la lucha libre profesional en el mundo, así que la cita número 41 es esperada con ansiedad por los aficionados de la WWE.

¿Cuándo es WrestleMania 41? El evento más importante la WWE

WrestleMania 41 se llevará a cabo el sábado 19 de abril y el domingo 20 de abril, con batallas entre los máximos exponentes de la lucha libre profesional a nivel mundial.

¿Dónde se lleva a cabo el evento WrestleMania 41?

WrestleMania 41, el evento más importante de la WWE se llevará a cabo en dos noches espectaculares en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

¿Dónde ver el evento WrestleMania 41?

WrestleManía 41, el evento más importante de la WWE será transmitido en vivo a través de la plataforma Netflix.

Evento: WrestleMania 41

Fecha: Sábado 19 de abril y domino 20 de abril

Hora: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allegiant Stadium de Las Vegas

Transmisión: Netflix

¿Quién luchará en WrestleMania 41?

En la lucha estelar del domingo de WrestleMania 41, Cody Rhodes defenderá el campeonato indiscutible de la WWE contra John Cena. Será el último evento de WrestleMania de la carrera de Cena.

En la lucha estelar del sábado en WrestleMania 41, Roman Reigns se enfrentará a CM Punk y Seth Rollins en una lucha de triple amenaza.

¿Contra quién lucha Penta Zero Miedo en WrestleMania 41?

En WrestleMania 41, el Campeonato Intercontinental se defenderá en un Fatal 4-Way Match por primera vez en The Showcase of the Immortals, y el mexicano, Penta Zero Miedo entrará en acción.

El Campeón Intercontinental Bron Breakker se enfrentará a Penta Zero Miedo, Finn Bálor y Dominik Mysterio de The Judgement Day.

¿Aparecerá Rey Mysterio en WrestleManía 41?

Rey Mysterio se enfrentará contra El Grande Americano en una de las luchas más esperadas de WrestleMania 41, lucha programada en la cartelera del sábado 19 de abril.

Estas son las carteleras por día de WrestleMania 41

Noche 1 | Sábado 19 de abril

Roman Reigns vs CM Punk vs Seth Rollins

Gunther (c) vs Jey Uso | Campeonato Mundial de Peso Pesado

Tiffany Stratton (c) vs Charlotte Flair | Campeonato Femenino de WWE

LA Knight (c) vs Jacob Fatu | Campeonato de los Estados Unidos

Rey Mysterio vs El Grande Americano

Jade Cargill vs Naomi

The War Raiders (c) vs The New Day | Campeonato Mundial en Parejas

Noche 2 | Domingo 20 de abril