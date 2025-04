El Clausura 2025 entró en su recta final y todavía quedan lugares disponibles en la liguilla del futbol mexicano con dos jornadas por disputarse.

Ya comenzó la Jornada 17 de la Liga MX, la última antes de la Liguilla y el Play In. Solo habrá un partido este viernes 18 de abril y es el Puebla vs Necaxa.

Lo más emocionante será el sábado 19, pues se juegan varias ‘finales’, como el Tigres vs Pumas; Atlas vs Chivas; o Toluca vs Cruz Azul. Estos partidos son muy importantes pues o se juegan la clasificación al Play o el premio del millón de dólares.

Liguilla y Play-in al momento: Resultados y posiciones tras la Jornada 17 en vivo

Así van los resultados de la Jornada 17 de la Liga MX en vivo. La fase regular del Clausura 2025 llega a su fin en plena semana santa.

Puebla 0-1 Necaxa

Liguilla y Play-in al momento: Resultados y posiciones tras la Jornada 16

Estos son los resultados en vivo de la Jornada 16 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX en camino hacia la Liguilla y el Play-In.

Pachuca 0-0 Tigres

Chivas 1-0 Puebla

Juárez 2-2 Necaxa

Cruz Azul 2-1 León

Monterrey 1-0 América

Querétaro 1-2 Atlas

Atlético de San Luis 0-1 Toluca

Mazatlán 0-2 Tijuana

Pumas 2-0 Santos

Tabla de posiciones de la Liga MX al momento:

Toluca - 36 puntos Cruz Azul - 32 puntos Club América - 31 puntos Necaxa - 31 puntos Club Tigres - 30 puntos Club León - 30 puntos Pachuca - 28 puntos Rayados de Monterrey - 25 puntos FC Juárez - 24 puntos Pumas - 21 puntos Chivas - 20 puntos Mazatlán FC - 17 puntos Atlas - 17 puntos Querétaro - 17 puntos Tijuana - 16 puntos Atlético de San Luis - 15 puntos Puebla - 9 puntos Santos Laguna - 7 puntos

Liguilla y Play-in al momento: Así serían los partidos en la fase final

Con los resultados al momento de la Jornada 17 así es como se jugaría la Liguilla y Play-In hasta el momento:

(7) Pachuca vs Rayados (8) (El ganador avanza como séptimo)

(9) FC Juárez vs Pumas (10) (El ganador jugará vs el perdedor del otro partido de play-in; el vencedor de este encuentro, avanzará como octavo)

Mientras que en la liguilla se enfrentarían: