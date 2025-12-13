Crystal Palace vs Manchester City se encuentran en la Jornada 16 de la Premier League. Conoce la hora y el canal para ver el partido el domingo 14 de diciembre.

Partido: Crystal Palace vs Manchester City

Fase; Jornada 16 de la Premier League

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Horario: 8 horas, tiempo del centro de México

Sede: Selhurst Park Stadium

Transmisión: FOX One

Crystal Palace vs Manchester City: Hora para ver el partido de la Jornada 16 de Premier League

El domingo 14 de diciembre de 2025 continúa la Jornada 16 de la Premier League con el partido Crystal Palace vs Manchester City, a partir de las 8 horas, tiempo del centro de México.

Crystal Palace vs Manchester City: Canal para ver el partido de la Jornada 16 de Premier League

FOX One transmitirá el partido Crystal Palace vs Manchester City, en partido de la Jornada 16 de la Premier League.

¿Cómo llega el Manchester City al partido de la Jornada 16 de la Premier League?

El Manchester City se mantiene en cerrada pelea con Arsenal para quedarse con el liderato de la Premier League, previo a su partido de la Jornada 16 ante Crystal Palace.

En la Jornada 15 de la Premier League, el Manchester City goleó 3-0 al Sunderland, para llegar a 31 puntos en el segundo lugar de la competencia.

Además, agudizó La mala racha del Real Madrid en la Jornada 6 de la Champions League, al vencer 2-1 a los Merengues en calidad de visitante.

Así llega Crystal Palace al partido de la Jornada 16 de la Premier League contra Manchester City

El Crystal Palace, rival del Manchester City en el partido de la Jornada 16 de la Premier League, llega al juego luego de ganar a Fulham en su anterior cita del torneo.

Crystal Palace suma 26 puntos en el quinto lugar de la Premier League, por lo que ganar el casa lo pondría en una mejor posición.