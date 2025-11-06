Uno de los bombazos más importantes que dieron en el futbol brasileño en los últimos años fue el de la llegada de Memphis Depay a Corinthians; sin embargo, hoy, el equipo paulista tiene un conflicto con la presencia del jugador de Países Bajos en el equipo toda vez que se aloja en una suite de lujo en un hotel que le cuesta al club 46 mil dólares, por lo que le habrían solicitado que busque un departamento más barato.

Esta situación fue reportada por el medio UOL Esporte, el cual reveló que en esta suite que Corinthians paga, Depay tiene lujos como: room service, limpieza, mayordomo, chef exclusivo, agente de seguridad personal y un auto blindado con chofer privado. Por si fuera poco, Memphis podría quedarse ahí y no buscar otro departamento debido a que tiene derecho a eso por contrato.

Cabe mencionar que Osmar Stábile, quien es el directivo más importante que tiene Corinthians, ya habló con Memphis Depay para hacerle saber que el club necesita que abandone la suite de lujo en la que vive desde septiembre del 2024 a fin de llevar a cabo una reducción de gastos institucional.

¿Por qué Memphis Depay vive en una suite de lujo en Brasil?

Cabe recordar que, cuando Memphis Depay firmó su contrato con Corinthians hace un par de años, visitó varias residencias en la zona de Alphaville, pero no hubo una que cumpliera con lo que él buscaba y una de las trabas más grandes que puso para ocupar alguna fue la distancia hasta el Centro de Entrenamiento Joaquim Grava, así que prefirió quedarse en la suite de lujo del hotel donde hoy vive.

La suite de lujo donde Memphis Depay se aloja se encuentra dentro del Hotel Rosewood en Sao Paulo y según informes especializados, es el único de Brasil que se encuentra dentro de los mejores 50 hoteles en el mundo y se ubica muy cerca de la Avenida Paulista, la cual está en el corazón de una de las ciudades más importantes de todo Brasil.

Para poner en contexto el lugar de residencia de Depay, no se trata de un simple cuarto de hotel toda vez que su suite tiene una dimensión de mil 100 metros cuadrados, cuenta con una capacidad para ocho huéspedes, abarca tres plantas del hotel, en el interior hay cuatro dormitorios con camas king size, cuatro baños completos, dos tocadores auxiliares, y una terraza exterior con piscina infinita.

¿Cómo le ha ido a Memphis Depay con Corinthians?

Desde que llegó a Corinthians, Memphis Depay no ha logrado marcar la diferencia suficiente para llevar al Timao a ganar las competencias más importantes tanto de Brasil como de Sudamérica. Y es que hasta este momento, solamente ha podido consagrarse como monarca del Campeonato Paulista este mismo año, pero todavía tiene pendiente tanto el Brasileirao como la Copa Libertadores.

En lo que a números respecta, Memphis Depay lleva 58 partidos con la camiseta de Corinthians en los cuales ha conseguido marcar un total de 16 goles, 12 de ellos en el Brasileirao, dos en el Campeonato Paulista, uno en la Copa de Brasil y otro en la Copa Sudamericana. Además, suma 14 asistencias en el mismo periodo.

De inicio, parece que Memphis Depay fue receptivo con la petición de Corinthians para cambiar de vivienda, aunque según el medio anteriormente citado, desde su entorno más cercano parece que no lo hará en un plazo inmediato.