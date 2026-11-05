La Copa Oro 2027 tendrá una importante modificación en su formato de competencia para el próximo año.

Concacaf anunció una nueva estructura para el torneo de selecciones, que contará con 16 participantes distribuidos en dos grupos de ocho equipos, en los que cada combinado disputará cuatro partidos durante la primera fase.

La competencia se llevará a cabo del 17 de junio al 11 de julio de 2027 y mantendrá una etapa eliminatoria a partido único.

¿Cómo se jugará la Copa Oro 2027?

La primera fase de la Copa Oro 2027 tendrá un total de 32 encuentros, en comparación con los 24 partidos que se disputaban bajo el formato anterior. Las ocho mejores selecciones de cada sector no avanzarán, sino que serán los cuatro primeros lugares de cada grupo los que obtengan su boleto a los cuartos de final.

De esta manera, ocho equipos quedarán eliminados al concluir la fase de grupos, mientras que los otros ocho continuarán en la lucha por el título.

La Selección Mexicana ganó la Copa Oro 2025. (David J. Phillip / AP)

Para definir la distribución de los participantes, Concacaf utilizará su ranking de selecciones nacionales. Los 16 equipos serán acomodados en ocho bombos de dos representantes, con un integrante de cada bombo en los grupos A y B.

Posteriormente, cada selección enfrentará a un rival de cada franja de clasificación, mediante una matriz de partidos establecida por la confederación.

¿Cuándo se realizará el sorteo de la Copa Oro 2027?

El sorteo oficial de la Copa Oro se realizará el 8 de abril de 2027.

El calendario contempla las siguientes etapas: