El Clásico Capitalino del Apertura 2026 de la Liga MX entre Pumas y América ya tiene árbitro central.

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) designó a César Arturo Ramos Palazuelos para impartir justicia en el enfrentamiento entre felinos y Águilas, correspondiente a la Jornada 16 del torneo.

Pumas vs América: un duelo que definirá mucho de cara a la Liguilla

El duelo entre Pumas y América se disputará este sábado 7 de noviembre, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.

Ambos equipos buscarán conseguir tres puntos fundamentales en la penúltima fecha de la fase regular, con la mirada puesta en llegar de la mejor manera posible en la recta final del torneo mexicano.

Pumas necesita la victoria para seguir con sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla, mientras que América deberá conseguir la victoria para mantenerse como líderes.

Pumas vs América: César Arturo Ramos fue elegido para arbitrar el Clásico Capitalino. (Redacción SDPnoticias)

¿Quiénes complementan el cuerpo arbitral para el Pumas vs América?

César Arturo Ramos estará acompañado por un equipo arbitral que completará las funciones durante los 90 minutos.

La designación quedó conformada de la siguiente manera: